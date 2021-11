IC-verpleegkundige Juliette steelt harten met verrassing voor patiënt: ‘Ik probeer opname wat te verlichten’

Lange tijd was het bericht dat Juliette (27) haar diploma intensivecare-verpleegkunde had behaald het enige wat op haar LinkedIn-profiel te vinden was. Tot vorige week. Na een bijzonder moment met een patiënt op haar intensivecareafdeling in het Maastricht UMC besluit zij toch nóg iets te delen. Ze vertelt wat haar werk nou echt zo bijzonder maakt. En die positiviteit wordt met open armen ontvangen.

‘O jee, wat heb ik nu gedaan.’ Dat was de eerste gedachte van Juliette toen haar LinkedIn-bericht viral ging. Als ze een dag na het plaatsen op haar telefoon kijkt, heeft ze al driehonderd reacties en ruim tienduizend likes. ,,Ik plaatste er nooit iets”, vertelt Juliette. ,,Maar door alle beladen berichten die ik in de media lees over de intensive care, voelde ik toch de behoefte iets te delen over mijn werk. Er gebeurt namelijk ook heel veel moois op mijn afdeling.”

Bert en Vlyx

In haar LinkedIn-post vertelt ze het verhaal van Bert. Deze 72-jarige man ligt al sinds september op haar afdeling, als ze merkt dat het niet goed met hem gaat. ,,De ic kan heel uitzichtloos voelen voor patiënten”, legt Juliette uit. ,,Ze zijn ziek, bang om te sterven, zien hun omgeving weinig en sommigen kunnen heel passief, neerslachtig en emotioneel worden.”



Voor Juliette is dat een teken dat er iets moet gebeuren. Dat haar patiënten een sprankje hoop nodig hebben. En dat geeft ze hen maar al te graag. ,,Toen ik merkte dat het met Bert niet goed ging, heb ik zijn vrouw gevideobeld. Toen zijn hond in beeld kwam werd Bert heel emotioneel.” En zo ontstaat een plan. Juliette laat Berts vrouw en hond Vlyx naar de ziekenhuishal komen zodat Bert ze even kan zien. ,,Een hele onderneming”, legt ze uit. ,,Ik moet dan eerst toestemming krijgen om de patiënt met beademing en al naar beneden te mogen rijden. Er moet een arts geregeld worden die mee kan. Het is niet zomaar een uitje.”

Lichtpuntje

Gelukkig krijgt Juliette het voor elkaar en een uur later is het zover. Als Bert de hal inkomt, wordt hij direct emotioneel bij het zien van zijn vrouw en hond. Een harige knuffel van zijn golden retriever, en zijn dag kan niet meer stuk. En er is meer: als verrassing zijn al zijn kinderen en kleinkinderen er ook bij. ,,Het was zo mooi. Hij kon iedereen even knuffelen en zien. Het personeel en ik kregen ook direct tranen in onze ogen”, blikt Juliette terug. Als zij dit soort lichtpuntjes voor haar patiënten verzorgt, merkt ze altijd hoe ze opleven, hoe uitzichtloos de situatie ook is. ,,Daar doe ik het voor.”



Het verhaal komt niet alleen bij Juliette binnen. Haar LinkedIn-bericht over Bert gaat viral. ,,Ik kreeg zo veel lieve reacties”, vertelt ze. ,,Die heb ik ook allemaal laten lezen aan Bert en zijn familie. Het deed ze enorm goed, al die positiviteit. En mij ook.”

Te betrokken

Dit zijn de momenten die Juliette belangrijk vindt in haar werk, het persoonlijke contact. Dat merkte ze al vroeg in haar verpleegkundige carrière. ,,Toen ik 16 was, liep ik mijn eerste stage. Het leed en de wonden die ik zag op de chirurgische afdeling vond ik heftig”, herinnert ze zich. ,,Omdat ik me dat zo aantrok, kreeg ik het advies om te stoppen. Mijn leidinggevenden zeiden dat ik te betrokken raakte.”



Juliette ging toch door, ontwikkelde zich tot intensivecare-verpleegkundige en maakte van haar ‘zwakte’ haar kracht. ,,Ik ben heel rustig en heb altijd oog voor het stukje mens achter de patiënt”, legt ze uit.

Muziek en nagellak

In de afgelopen jaren heeft ze al heel wat lichtpuntjes mogen verzorgen. Zo herinnert ze zich een 55-jarige man met uitgezaaide kanker. ,,Er was niets meer wat we voor hem konden doen. Toch probeerde ik zijn dagen leuk te maken door muziek die hij leuk vond op te zetten. Dat vond hij heel fijn.” Ook herinnert ze zich hoe ze een ernstig zieke vrouw in de watten legde. ,,Ik lakte haar nagels, gaf haar een make-upje”, blikt Juliette terug. ,,Op dat moment dacht ik: waar zou ik behoefte aan hebben als ik hier lag? Nou, dat dus. Het gevoel hebben dat je weer een beetje jezelf bent en niet die patiënt die alleen maar in bed ligt.”



Vanwege de drukte op de ic is er niet altijd tijd voor dat soort persoonlijke momenten. Juliette: ,,Het is heel moeilijk om dit in te plannen. Maar als het lukt, doen we graag iets extra’s voor de patiënt.” Het is namelijk ook hartstikke nodig. ,,De intensive care is niet alleen uitzichtloos, maar voor sommigen traumatisch. Velen houden een vorm van ptss over aan hun tijd op de afdeling”, legt ze uit. ,,Dat is logisch: je leeft continu in angst en maakt iets heel ingrijpends mee. Op deze manier geven we mensen toch een iets positievere ervaring en geven we ze weer een beetje extra kracht om nog even door te gaan.”

Hoe gaat het nu?

Die kracht heeft Bert in ieder geval gekregen. Hij is inmiddels overgeplaatst naar een andere afdeling en het gaat al stukken beter met hem. Laatst heeft Juliette hem nog gezien, toen ze zijn haar kwam knippen. ,,Maar ik hoop zeker dat hij nog eens een bezoekje aan het ziekenhuis brengt”, zegt ze. Dan natuurlijk niet als patiënt, maar volledig hersteld. En als het even kan met hond Vlyx.

