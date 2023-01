Ic-personeel in Apeldoorn wordt verrast door Wivien (96): ‘Hartverwarmend’

In de Wijkkli­niek krijgen ouderen ziekenhuis­zorg én werken ze aan terugkeer naar huis

Ouderen die in het Amsterdam UMC op de spoedeisende hulp belanden, worden veelal overgebracht naar de Wijkkliniek: een speciale ziekenhuisafdeling in het verpleeghuis. Dat scheelt de ziekenhuizen honderden opnames per jaar en is bovenal beter voor de gezondheid van de patiënten.

23 januari