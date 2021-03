Hologrammen van embryo's geven schat aan informatie aan onderzoekers Erasmus MC

Het is een magisch gezicht: een reusachtig hologram van een embryo, zwevend op een groot scherm. Deze hologrammen van duizenden embryo’s spelen een hoofdrol in het onderzoek Generation R Next van het Erasmus MC. Grote vraag: wat kunnen aanstaande ouders doen om hun kind de best mogelijke start in het leven te geven?