Hoeveel snoepjes en koekjes kun je verantwoord aan je kind geven?

Karine Hoenderdos: ,,Leuke en lastige vraag! Het meest behoudende en voedingskundig correcte antwoord is: nul. Suiker is niet gezond en zoetigheid bevat alleen maar ‘loze’ calorieën en geen gezonde voedingsstoffen. Door snoepen went een kind bovendien aan een zoete smaak.

Maar ik ben geen purist. Soms wil je graag iets lekkers aan je kind geven, of komt je kind in situaties waarin het snoep en koek krijgt aangeboden. Het draait dan niet zozeer om de hoeveelheid, als wel om duidelijke regels én de manier waarop snoep wordt aangeboden.

Een goede regel is om een of twee vaste snoepmomenten per dag te kiezen. Bijvoorbeeld na schooltijd en ’s avonds na het eten. Vaker snoepen zorgt dat het kindergebit steeds een kleine suikerstoot krijgt te verwerken en dat is ongunstig. Bovendien kunnen veel, of onregelmatige, snoepmomenten op een dag zeurgedrag in de hand werken.

Een tweede regel is dat je snoep en koek niet gebruikt om honger te stillen. Komt je kind hongerig uit school, zorg dan eerst voor fruit, een boterham of nootjes. En geef eventueel daarna nog een snoepje.

Snoep krijgt minder nadruk als je het aanbiedt naast fruit of gezonde snacks

Dan is er nog de manier waarop je snoep aanbiedt. Is dat als de ultieme zalig zoete traktatie, dan krijgt snoep voor een kind veel meerwaarde. Als je het als optie aanbiedt naast fruit of andere gezonde snacks, dan krijgt het minder nadruk. Met duidelijke regels leert je kind beter omgaan met alle zoete verleidingen in onze maatschappij.’’

