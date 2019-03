Hoe ziet een wereld zonder insecten eruit?

VideoJe kent het vast: al fietsend vliegen er tientallen vliegjes in je gezicht en zo nu en dan vliegt er eentje regelrecht je neus in. In de toekomst kun je wel eens stukken minder vliegjes tegenkomen. En nee, dat is géén goed nieuws. Het gaat slecht met de insecten. Het vermoeden was er al, maar nu dit gevat is in cijfers, is iedereen bezorgd. Ecoloog Hans Kroen van Radboud Universiteit Nijmegen vertelt hier meer over in dit college van de Universiteit van Nederland*.

Meer dan 75 procent van de totale vliegende insecten is verdwenen over de laatste 27 jaar. Dit toonde ecoloog Hans de Kroon samen met zijn onderzoeksteam van Radboud Universiteit Nijmegen aan met zogenoemde malaisevallen. Dit zijn een soort witte tentjes waar insecten per toeval in kunnen vliegen. Ze raken bedwelmd, vallen naar beneden en worden opgevangen in een pot met alcohol. Deze pot wordt dan gewogen om in te kunnen schatten hoeveel insecten erin zitten.

Dit gewicht nam de afgelopen jaren sterk af. Hoe komt dit? “Met wat we nu weten, is er niet één oorzaak, maar een combinatie van factoren”, aldus De Kroon. De landbouw lijkt een belangrijke boosdoener te zijn. Rondvliegende insecten hebben last van de pesticiden die op gewassen zitten en tegelijkertijd wordt de grond van omringende natuurgebieden vervuild door ingespoelde mest. Hierdoor verzuurt de grond en sterven bomen en gewassen: net de plekken waar insecten zo afhankelijk van zijn.

Onmisbaar

Dit is zorgelijk want insecten zijn onmisbaar voor de natuur. Om te beginnen zijn ze belangrijk voor de bestuiving van planten en bloemen. Zij zorgen ervoor dat stuifmeelkorrels van de ene bij de andere plant komen. Zo’n 80 procent van alle Europese gewassen en Nederlandse wilde plantensoorten zijn afhankelijk van bestuiving door bijen. Zonder insecten zouden we dit met de hand moeten doen waardoor een simpel stuk fruit opeens een stuk duurder uit zal vallen. In China doen ze dat al: bijen zijn zo goed als uitgestorven door het gebruik van vele bestrijdingsmiddelen.

Volledig scherm © Shutterstock

Daarnaast spelen insecten een essentiële rol in het voedselweb van het dierenrijk. Insecten zijn een belangrijke voedingsbron van kleine vogels. Deze vogels worden weer gegeten door grotere vogels enzovoort. Zo ontstaat er een web aan voedselrelaties waarbij insecten ergens onderaan staan. “Maar zonder insecten stort dat voedselweb in en kunnen soorten niet overleven omdat er te weinig voedsel is”, vertelt De Kroon

Tenslotte zijn insecten belangrijk voor een gezonde bodem. In de bodem breken zij, samen met schimmels en bacteriën, dood organisch materiaal af waarbij voedingsstoffen vrijkomen die belangrijk zijn voor de plantengroei. Zonder insecten wordt de bodem klei of zand waarin planten en dode dieren veel trager worden afgebroken en waarop weinig zal groeien.

Hoopvol

Het klinkt misschien als een doemscenario, maar De Kroon is hoopvol dat we het verdwijnen van de insecten kunnen tegengaan. Enerzijds heeft hij een vertrouwen in de natuur als systeem met een groot herstellend vermogen. Daarnaast realiseert de mens zich steeds sterker dat ze moet ingrijpen. Zo is het gebruik van neonicotinoïden, bijengif, sinds vorig jaar verboden in Europa en wordt kringlooplandbouw, waarin de biodiversiteit centraal staat, steeds belangrijker. Een wereld waarin we fietsen zonder vliegjes in onze ogen te krijgen, is met deze ontwikkelingen hopelijk dan ook geen toekomstmuziek.

*Dit is een wekelijkse bijdrage van de Universiteit van Nederland.

