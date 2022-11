Hoe mensen met een uitkering worden geraakt door het verdwijnen van de collectiviteitskorting

Wat betekent het afschaffen van de collectiviteitskorting voor onze portemonnee? In de rubriek Zorgverzekeringsmythes schrijft gezondheidsjournalist Tijn Elferink wekelijks over zorgverzekeringen. Vandaag: waarom de collectiviteitskorting vooral een sigaar uit eigen doos was.

Goed nieuws voor wie zich zorgen maakt over het afschaffen van de collectiviteitskorting. ,,Er valt een voordeel weg, maar het wordt wel duidelijker én meer solidair”, zegt Walter Kien, director healthcare IG&H, een bureau dat zorgorganisaties waaronder zorgverzekeraars adviseert.

De gedachte achter collectiviteitskorting was dat werkgevers betere afspraken zouden kunnen maken met zorgverzekeraars dan individuen en dat zou helpen om werknemers gezond te houden. In de praktijk bleek dat dat in zeker 90 procent van de gevallen niet echt van de grond kwam.

Sigaar uit eigen doos

Zonder toegevoegde waarde was de collectiviteitskorting niet veel meer dan een sigaar uit eigen doos: je maakt een product eerst duurder, om er vervolgens korting op te kunnen geven. Bovendien wisselde de hoogte van die korting, wat het er voor consumenten niet eenvoudiger op maakte. ,,Uiteindelijk gaat het niet om de hoogte van de korting”, zegt Kien. ,,Maar om hoeveel euro premie je gaat betalen.”

Hoewel het afschaffen van de collectiviteitskorting eerlijker en transparanter is, is er een groep waar zorgpremie zonder die korting minder enthousiast wordt ontvangen. Bij collectiviteiten wordt vaak aan werkgevers gedacht, maar ook collectiviteiten van minima en mensen met een uitkering worden geraakt. ,,Dit zijn mensen met een kleine portemonnee die met zo’n collectiviteit een voordeel hadden dat nu verdwijnt”, weet Kien.

Goedkoop is duurkoop

Soms kan het voordelig zijn om te blijven, weet Kien. ,,Maar overstappen naar een online label als Anderzorg, Just, Jaaah of Ziezo kan ook aantrekkelijk zijn.” Let vooral niet alleen op de prijs: zo kan een budgetpolis (een uitgeklede naturapolis) later in het jaar onaangename financiële verrassingen met zich meebrengen. En ook korting pakken door het eigen risico vrijwillig te verhogen, is niet altijd verstandig als je zorgkosten verwacht.

Quote Het is aanneme­lijk dat de verzeke­raars met de scherpste premies en aantrekke­lij­ke aanvullen­de producten dit jaar gaan groeien

De derde groep collectiviteiten die wordt geraakt, zijn de zogenoemde gelegenheidscollectiviteiten. Voorbeelden zijn PMA, United Consumers en Promovendum. Korting voor leden van de ouderenbond vervalt, maar ook leden van de Rabobank en de Postcodeloterij staan met lege handen. Deze partijen lagen politiek al jaren onder vuur, weet Kien. Vanwege hun toegevoegde waarde, maar ook de focus op gezonde doelgroepen als hoger opgeleiden.

Collectiviteiten verdwijnen niet

Het beeld dat afgelopen weken is ontstaan dat collectiviteiten verdwijnen, is onjuist, benadrukt Kien. Opvallend is dat zorgverzekeraars door het afschaffen van de collectiviteitskorting juist méér voor collectiviteiten gaan doen. Met name verzekeraars met veel werkcollectiviteiten trekken alles uit de kast om deze loyale en vaak gezonde verzekerden te behouden.

Daarbij wordt vooral het belang van aanvullende verzekeringen en diensten groter. Zoals modules met extra fysiotherapiebehandelingen en een app om thuis fysiobehandelingen te doen. Maar het belangrijkste wapen in de strijd: extra korting op aanvullende verzekeringen. Hoe hoog die korting is, is niet altijd even duidelijk. De premies die we op de website van zorgverzekeraars zien zijn zogenoemde brutopremies. Er zijn verzekeraars die op aanvullende verzekeringen wel 20 tot 30 procent korting geven.

De markt gaat verder open

Het samenvallen van verschillende gebeurtenissen waaronder stijgende zorgkosten, inflatie, hogere energiekosten en personeelstekorten, kunnen ertoe leiden dat meer mensen besluiten over te stappen. ,,Jaarlijks doet zo’n 6 procent dat, 94 procent niet. Een markt die behoorlijk gesloten was, gaat dit jaar nu verder open.”

Ook werknemers aangesloten bij een collectiviteit met uitstekende voorwaarden voor een gunstige prijs, zullen zich, nu de prijs verandert, meer gaan oriënteren. Al ziet Kien de voorspellingen van vergelijkingswebsites over de grote aantallen overstappers niet uitkomen. ,,Het is wellicht meer hun hoop, zij verdienen aan overstappers.”

Wie gaat winnen en wie verliezen? Feit is dat een miljoen overstappers jaarlijks de laagste prijs zoekt. ,,Het is aannemelijk dat de verzekeraars met de scherpste premies en aantrekkelijke aanvullende producten dit jaar gaan groeien”, zegt Kien. ,,Maar aanvullende diensten worden steeds belangrijker.”

