Hoe ga je om met een onvervulde kinderwens?

Als oprichters van stichting Kinderwens ondersteunen jullie al tien jaar mensen met een (nog) niet vervulde kinderwens. Hoe groot is de impact daarvan?

Van Genechten: ,,Een onvervulde kinderwens raakt alle aspecten van je leven, van lichamelijk welzijn tot werk en relaties. Kinderen krijgen is de norm. Mensen voor wie het niet vanzelfsprekend is, om welke reden dan ook, kunnen zich eenzaam voelen, onzeker of zelfs depressief. Er is veel aandacht voor de medische kant, maar minder voor psychosociale gevolgen. Wij willen alle aspecten bespreekbaar maken en mensen helpen ermee om te gaan.’’

Hoe raakt het onderwerp u persoonlijk?

Van Genechten: ,,Ik ben geadopteerd. In de tijd dat mijn ouders een onvervulde kinderwens hadden, werd daar niet over gepraat. Toen ik later als vroedvrouw ging werken, merkte ik dat er geen nazorg was voor wie bijvoorbeeld een zwangerschapsverlies doormaakt of een doodgeboren kind krijgt. Ik vond het verschrikkelijk om die vrouwen met lege handen naar huis te sturen.

Nadat ik door een werkgerelateerde huid- en longziekte geen vroedvrouw meer kon zijn, deden Lode en ik onderzoek naar stress en kinderwens. Omdat daaruit bleek dat er te weinig psychosociale zorg was, begonnen we stichting Kinderwens, voor kennis en goede zorg rond onvervulde kinderwensen in België en Nederland. Het eerste Kinderwenshuis van de stichting in Nederland opende dit jaar in Zwolle.’’

Hoe ga je goed om met een onvervulde kinderwens?

Godderis, hoogleraar maatschappelijke gezondheidszorg aan de Katholieke Universiteit Leuven: ,,De onzekerheid waarin kinderwensouders soms jarenlang verkeren, brengt stress met zich mee. Weet hoe jij reageert in stresssituaties en wat jou helpt. Schrijftherapie bijvoorbeeld, je kunt je gevoelens dan eventueel delen. In ons boek geven we rouwtips en relatieadviezen, zoals: spreek duidelijk naar je partner uit wat je van hem of haar verwacht. Ook geven we een stappenplan om een vruchtbaarheidsbehandeling op je werk te bespreken.

Een kind kan een obsessie worden. Mensen verliezen zichzelf soms, in het medische circuit of in hun verdriet. Belangrijk is te weten wie jij nog meer bent dan de ouder die je wilt zijn, wat je opties zijn en hoe je de regie over je leven terugneemt.’’

Het boek bevat ook tips voor de omgeving. Kunnen jullie daar voorbeelden van geven?

Godderis: ,,Naast een biologische klok is er zoiets als een sociale klok. Aan jonge mensen vragen we vaak wanneer de kinderen komen maar na een zekere leeftijd vragen we mensen helemaal niets meer. We zetten ze onder druk en daarna in de kou. Vraag niet waarom iemand geen kinderen heeft, maar hoe iemand zich daarbij voelt. Dat geeft ruimte aan kinderwensouders om hun eigen verhaal en gevoelens te delen. Ook met goedbedoelde adviezen als ‘kinderen hebben is ook niet alles’ of ‘ik zal maar niet vertellen dat wij in verwachting zijn’ kun je kwetsen. Probeer gewoon te luisteren.’’

In het boek bespreken jullie ook ouderschapsvormen als adoptie en pleegzorg. Bestaan daar niet veel vooroordelen over, bijvoorbeeld dat adoptie tweede keus is?

Van Genechten: ,,De kunst is je niet te laten leiden door vooroordelen van anderen. Adoptie kan een prima manier zijn om ouder te worden. Verdiep je in wat het inhoudt en of jij geschikt bent als adoptieouder. Pleegkinderen hebben een rugzakje. Je moet ze goede zorg bieden. Besef dat het ene kind het andere niet vervangt. Je kunt zielsveel van je geadopteerde kinderen houden, maar toch het verdriet van je ongeboren kind met je meedragen. Dat verdriet mag er zijn.’’

Hoe rouw je om iets wat er niet is?

Godderis: ,,Zodra je beslist voor kinderen te gaan, zie je jezelf als vader of moeder. Iedereen heeft een imaginair kind. Dat kind wordt vaak weggestopt. Schrijf een brief aan je kindje, of maak een tekening van je droomkind. Geef het een plek in je hart en in je huis. Ook hier kan de omgeving soms onbedoeld kwetsen met dooddoeners als ‘het leven gaat door’. Iedereen rouwt anders. Culturele verschillen en de gezinscultuur waarin je bent opgegroeid spelen een rol in de manier waarop je rouwt. In ons boek geven we handvatten om te rouwen op jouw manier.’’

Is er leven na een onvervulde kinderwens?

Van Genechten: ,,Omdat verdriet om wenskinderen niet wordt erkend, ontstaat verdriet dat als een schaduw met je meereist en op moeilijke momenten naar boven komt. Als je weet wie je bent en wat jij belangrijk vindt, kun je van je kwetsbaarheid je kracht maken. Sommigen worden betrokken pleegouders, anderen zetten zich met hart en ziel in voor een maatschappelijk project of vinden liefde in de zorg voor dieren. Je hoeft je liefde voor je droomkind niet los te laten, maar moet het op een andere manier vasthouden.’’