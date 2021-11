Het overstapseizoen is weer begonnen, maar willen zorgverzekeringen überhaupt wel groeien?

Bas Knopperts: ,,Ik verwacht dat verzekeraars die afgelopen jaar verzekerden kwijt zijn geraakt, dat dit jaar willen compenseren. Menzis komt bijvoorbeeld met een scherpe premie. Ze gebruiken 112 miljoen euro uit het eigen vermogen om de premiestijging beperkt te houden.”

Wynand van de Ven, emeritus-hoogleraar Zorgverzekeringen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam: ,,Zorgverzekeraars willen wel iets groeien, maar niet zondermeer en ongeacht welke verzekerden. Er zijn namelijk grote groepen die voorspelbaar verliesgevend zijn. Een kwart van de bevolking, met de slechtste gezondheid, levert een verzekeraar een verlies op van gemiddeld ruim 500 euro per verzekerde per jaar. Als iemand zich meldt, weet je niet of iemand tot zo’n groep behoort. Ze zijn daarom terughoudend. De overige mensen leveren een voorspelbare winst op van gemiddeld 190 euro.”

Zorgverzekeraars kunnen toch niemand weigeren?

Van de Ven: ,,Dat doen ze ook niet. De meeste zorgverzekeraars zijn sociaal-maatschappelijke ondernemingen, op ASR en Achmea na. Een aantal verzekeraars biedt een zogenoemde gemeentepolis aan, die verlieslatend is. Ter compensatie zie je dat verzekeraars nieuwe labels introduceren, die goedkoper zijn maar ook meer beperkingen kennen.”



Knopperts: ,,We zien steeds meer mensen overstappen van het hoofdmerk naar wat we vroeger het internetlabel noemden. Van Menzis naar Anderzorg, van VGZ naar Bewuzt of van CZ naar Just. Die trend gaat doorzetten.”

Van de Ven: ,,Als concurrenten zo’n polis hebben en jij niet, zie je langzaamaan je goede verzekerden vertrekken. Met zo’n vechtpolis moet je het spel spelen. ONVZ was een van de laatste met de introductie van Jaaah, alleen DSW heeft er nog geen. Jaaah geeft dit jaar de hoogste korting bij een vrijwillig verhoogd eigen risico. Daarmee trekken ze gezonde mensen aan die geen zorgkosten verwachten te maken.”

Is dat geen verkapte risicoselectie?

Van de Ven: ,,Ja, dat gebeurt al vijftien jaar. Op een gegeven moment hoorde ik van een ‘zorgverzekering voor hoger opgeleiden’, dat wilde ik zelf wel eens proberen. Ik heb bij het overstappen geen antwoord gegeven op de vraag wat mijn hoogste opleidingsniveau is en werd toch geaccepteerd. Ook heb ik wel eens zo’n yuppenpolis geprobeerd, waar je de pil of condooms bij krijgt. Daar trek je vrouwen mee aan die geen kinderen willen. Dat is interessant omdat een zwangerschap gemiddeld zo’n 7000 euro extra kost.”



Wie trekken er aan het kortste eind?

Van de Ven: ,,Ik zeg tegen mijn studenten: bent u niet verbaasd dat we nooit advertenties zien met de tekst ‘chronisch zieken, kom bij ons’? Dan wordt zo’n verzekeraar overspoeld met verliesgevende mensen. Het is gênant dat we die advertenties niet zien. Wie chronisch ziek is, blijft dus zitten en als je gezond bent ga je kijken of het ergens goedkoper kan. Daarom zijn overstappers vaak winstgevend. Dus als een verzekeraar verzekerden verliest, verliest die waarschijnlijk gunstige verzekerden.”



Is het overstapseizoen dan een farce?

Van de Ven: ,,Het is een groot goed dat we elk jaar kunnen wisselen. Er wordt vaak gezegd dat zorgverzekeraars veel geld uitgeven aan marketing, maar die kosten vallen op het totaalbedrag mee. De zorgkosten bedragen ruim 100 miljard per jaar, dan vallen die marketingkosten wel mee. Overstappen bevordert concurrentie en dat dwingt tot efficiëntie. Nederlandse zorgverzekeraars zijn inmiddels bijna wereldrecordhouder met de laagste administratiekosten.”



Zijn het niet vaak dezelfde mensen die overstappen?

Van de Ven: ,,Stel je eens voor: hoe hoog zou de premie zijn als we niet konden switchen? De meerderheid van de Nederlandse verzekerden is een freerider. Een kleine groep is prijsbewust, die houdt de markt scherp en iedereen profiteert daarvan. En zo klein is de groep helemaal niet. Jaarlijks stapt ongeveer 6 procent over, maar dat zijn wel ruim 1 miljoen mensen. Vind je dat weinig? Je zou er niet aan moeten denken dat de helft van de Nederlanders wisselt, dat geeft enorme administratieve rompslomp.”



Welk risico neemt DSW door altijd als eerste met de premie te komen?

Knopperts: ,,Zorgverzekeraars moeten per verzekerde een paar honderd euro achter de hand hebben, voor het geval dat. Meer nieuwe verzekerden betekent dat je meer geld achter de hand moet hebben. Als je dat niet hebt, voldoe je niet aan de Nederlandse Bank. Daarom willen zorgverzekeraars niet fors en hooguit bescheiden groeien.



Van de Ven: ,,Daarom wil je ten opzichte van je concurrenten niet te laag zitten met je premie. Maar ook weer niet te hoog, want dan loop je het risico dat veel verzekerden weggaan. In die zin is het makkelijker om je premie vast te stellen als alle andere premies bekend zijn. Maar ja, DSW doet dat al vijftien jaar en kennelijk gaat het al vijftien jaar goed. Het levert ze naamsbekendheid op en het zet de toon qua premie.”

Knopperts: ,,Dit jaar volgde Menzis inderdaad de premiestijging van DSW. Al verwacht ik nog wel een paar flinke stijgers, waarbij ik verhogingen tot 7 euro per maand niet uitsluit.”

