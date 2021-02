Het menselijk lichaam kan wel tegen een stootje: zonder deze organen kun je nog prima leven

Meer seksspeel­tjes verkocht tijdens corona: ‘Brengt iets wat penissen minder lang volhouden’

23 december Vrouwen bereiken in een doorsnee vrijpartij minder vaak een hoogtepunt dan mannen - al zijn er uitzonderingen. Daar kan dankzij de stijgende verkoop van seksspeeltjes in coronatijd weleens verandering in komen.