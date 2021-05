Het gezoem van airco of vaatwasser kan zorgen voor stress en ziekte

We krijgen steeds vaker te maken met geluidsoverlast. Of het nou de buurman is die boort, een baby die krijst of een drukke weg: allemaal zorgen ze voor stress. Andringa: ,,Je lichaam kan zich pas ontspannen als je hersenen registreren dat de omgeving veilig is. Dat doet je brein door te luisteren naar zogenoemde ‘veilige geluiden’ die dieren of mensen maken. Denk aan het zingen van een vogel of het herkauwen van een koe.’’