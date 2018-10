'Helft van Nederlandse vrouwen krijgt ongeneeslijke hersenziekte'

Vrouwen krijgen vaker dementie dan mannen, terwijl mannen vaker op jongere leeftijd een beroerte krijgen. Dementie, beroerte en Parkinson behoren tot de belangrijkste oorzaken van invaliditeit en sterfte, zo blijkt uit de onderzoeksresultaten die zijn gepubliceerd in het Britse medisch wetenschappelijk tijdschrift Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry (JNNP).

Niet goed te voorkomen

Volgens de onderzoekers zijn hersenziektes nog steeds niet goed te voorkomen of te behandelen. ,,Hoewel er in de afgelopen jaren veel vooruitgang is geboekt in het beter begrijpen van de oorzaken van deze ziekten, blijven preventieve of therapeutische ontwikkelingen achter in vergelijking met andere veel voorkomende ziekten, zoals kanker en hartaandoeningen'', zegt arts-onderzoeker Silvan Licher.



Tussen 1990 en 2016 volgden de onderzoekers ruim 12.000 personen, die aan het begin van de studie allen jonger waren dan 45 jaar. 48 procent van de vrouwen en 36 procent van de mannen in het onderzoek ontwikkelden in de loop der jaren een van de drie aandoeningen. Dementie komt onder vrouwen het meeste voor. Die hebben op hun 45ste een kans van 1 op 4 om de ziekte te ontwikkelen. Bij mannen is dat een kans van ongeveer 1 op 7.