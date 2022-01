Helft van de Nederlanders is te dik en deze arts vindt dat erg: ‘Kost klauwen vol geld’

Elk halfjaar een booster­prik? ‘Onwense­lijk’, zegt deze viroloog: ‘Alleen vaccineren als het écht nodig is’

Vroeg of laat krijgt iedereen corona: er is geen ontkomen aan met omikron. En die vierde of vijfde prik dan? Voorlopig niet doen, zegt arts-microbioloog en viroloog Jean-Luc Murk.

18 januari