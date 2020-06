Heet, heter, heetst: oppassen geblazen

Met de hoge temperaturen van deze dagen is het opletten geblazen. Volgens het RIVM is de kracht van de zon intens. Met als gevolg dat de huid binnen 15 minuten kan verbranden. De Hartstichting verzoekt met klem verkoeling te zoeken en voldoende te drinken. Het Rode Kruis roept iedereen op gezond verstand te gebruiken bij het aanzetten van een ventilator in tijden van corona.

Vanwege de aanhoudende hitte is het Nationaal Hitteplan van kracht. ,,Het is geen pretje om in dit warme weer buitenwerkzaamheden te verrichten", erkent weerman Alfred Snoek van Weerplaza. Het is tropisch warm en de zon schijnt onafgebroken. De temperatuur steeg vanmorgen al snel naar de 30 graden.

Ook vanavond blijft het nog lang warm, weet Snoek. ,,En vannacht is het in grote steden echt een plaknacht, met een minimum temperatuur van 20 graden.”

Oppassen in de zon

Hermien Kalkman van de Hartstichting wijst erop dat het hart tijdens de hitte veel harder moet werken. ,,Dat brengt uitdagingen met zich mee voor hart- en vaatpatiënten. Belangrijkste is dat diegenen koel blijven. Voldoende drinken en uit de zon blijven, want zo belast je het hart niet extra.”

Maar voor iedereen geldt het advies om op te passen in de zon. Het KNMI meldt dat kracht van de ultraviolette straling vandaag 7 is. Met zo’n hoge zonkracht kan het lichaam binnen 15 minuten verbranden. Daarnaast is UV-straling slecht voor je ogen. De dienst raadt aan tussen 12.00 uur en 15.00 uur uit de zon te blijven.

Oververhit raken

Het Rode Kruis snapt dat iedereen de mogelijkheid aanpakt om niet oververhit te raken. Maar wil wel wijzen op het risico van een besmetting. Het advies luidt: ‘Gebruik een ventilator liever in één huishouden. En alleen in gemeenschappelijke ruimtes als er geen andere verkoelingsmogelijkheid is.’



Let dan wel op dat dat de luchtstroom van de ventilator niet direct van de ene persoon naar de andere gaat, meldt het Rode Kruis verder. Als het niet anders kan, is het best om de lucht niet tegen personen maar tegen de muur te laten blazen. Ook wordt aangeraden een raam open te zetten voor verse lucht.



Volgens de hulporganisatie is er overigens geen wetenschappelijk bewijs dat een ventilator de kans op besmettingen vergroot.

Extra alert

Hitte-projectleider Yvonne Breedijk (Rode Kruis) wijst erop dat kwetsbare ouderen, chronisch zieken en personen met overgewicht extra alert moeten zijn. ,,Uitdroging en oververhitting ligt bij hen op de loer. En ze kunnen ernstig ziek worden als ze corona krijgen.”



Volgens Breedijk moeten kwetsbaren, met het oog op volle stranden en parken, oppassen waar en hoe ze verkoeling zoeken.

Geleidelijk minder warm

Ook morgen wordt het 31 tot 32 graden. ,,Later op de dag neemt de kans op een pittige regen- of onweersbui toe”, aldus meteoroloog Alfred Snoek.