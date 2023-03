Heb je een filter op de kraan nodig voor gezonder drinkwater? Dit zeggen experts

Waterfilters voor op kranen zijn een trend op Instagram. Ze zouden essentieel zijn om schadelijke bacteriën en chemicaliën uit het kraanwater te halen. Maar is zo’n filter wel zinvol in Nederland? En wat zit er eigenlijk wel en niet in ons drinkwater?

Er gaan op sociale media verhalen rond over bacteriën die uit het water gefilterd moeten worden. Sommige bronnen beweren dat er chloor en fluoride in het water zit. Allemaal onzin, zegt Roberta Hofman, senior scientist bij Wateronderzoek Instituut KWR. ,,In Nederland wordt water middels verschillende desinfectiestappen enorm goed schoongemaakt. Ziekmakende bacteriën worden hierbij uit het water gehaald. Voor drinkwater gelden superstrenge eisen. Deze zijn zelfs strenger dan de eisen die gelden voor flessenwater.”

In sommige landen wordt chloor en/of fluoride aan het drinkwater toegevoegd. Dat wordt in Nederland echter niet meer gedaan. ,,Chloor is al sinds de jaren 70 niet meer toegestaan”, licht Hofman toe. Fluoride zit vaak in tandpasta en geldt als geneesmiddel. ,,Fluoride aan drinkwater toevoegen, is in ons land al decennialang verboden. Je mag mensen niet zomaar een geneesmiddel toedienen zonder dat ze een keuze hebben.’’

Dat ons drinkwater van uitstekende kwaliteit is, beaamt Rijkelt Beumer, microbioloog en voormalig associate professor aan Wageningen University & Research. Het water wordt door de waterleidingbedrijven goed gezuiverd van chemische bestanddelen. ,,Dat wil niet zeggen dat er geen chemische stoffen in zitten. De stoffen die in de hoogste concentratie voorkomen zijn waarschijnlijk calcium en natrium. Maar dat zijn geen gevaarlijke stoffen”, legt Beumer uit.

Calcium zorgt voor kalkaanslag

Volgens de microbioloog zou je hooguit de hoge concentraties calcium soms lastig kunnen noemen: het zorgt voor kalkaanslag en dat moet je soms verwijderen. Vooral in apparaten waarin je water kookt. De hoeveelheid kalk in het drinkwater is afhankelijk van de plaats waar je woont. In sommige delen van het land is het water ‘hard’, dat wil zeggen: met een hoge concentratie aan calciumzouten. ,,Op verreweg de meeste plekken wordt het water door de drinkwaterbedrijven al onthard”, vult Hofman aan.

Gevaarlijke stoffen zoals medicijnen, bestrijdingsmiddelen die in het grondwater zijn gekomen, worden er door waterleidingbedrijven uitgehaald, onder andere met koolstoffilters. Wat overblijft is in zulke lage concentraties aanwezig dat het voor de mens zeker geen schade oplevert.

De strenge eisen waaraan het Nederlands drinkwater moet voldoen, zijn vastgelegd in het drinkwaterbesluit bijlage A. Drinkwaterbedrijven zelf stellen vaak nog hogere eisen, weet Hofman. Een van de besluiten gaat over antropogene stoffen (reststoffen van menselijke oorsprong). Daarvan is een microgram (1000 keer minder dan een milligram) per liter toegestaan.

Quote Koolstof­fil­ters vangen veel verschil­len­de stoffen weg. Dit proces wordt op een veel grotere schaal gebruikt door waterlei­ding­be­drij­ven dan door de consument Rijkelt Beumer, microbioloog

Hofman heeft berekend wat het zou betekenen als die maximale hoeveelheid daadwerkelijk in het water zou zitten. ,,Ik dacht: hoeveel zou je dan moeten drinken om via de restproducten in het drinkwater daadwerkelijk één paracetamol binnen te krijgen, als het allemaal paracetamol zou zijn?” Het komt er op neer dat je er, bij een gemiddelde van 2 liter water per dag, 685 jaar over doet om de hoeveelheid van één paracetamol te drinken.

Filmpjes op sociale media promoten waterfilters voor de kraan, of een filterkan. In het filter kan gebruik worden gemaakt van koolstoffilters, ionenwisselaars of membraanfilters. ,,Koolstoffilters vangen veel verschillende stoffen weg. Dit proces wordt op een veel grotere schaal gebruikt door waterleidingbedrijven dan door de consument”, aldus Beumer.

Zware metalen

Ionenwisselaars kunnen geladen stoffen uit het water halen. Daar kunnen bijvoorbeeld harsen voor gebruikt worden. De uit het water opgenomen ionen worden gewisseld met die van de ionenwisselaar. Het gaat voornamelijk om de wisseling van calcium (uit het water) met die van natrium (uit de ionenwisselaar). Vaak wordt geclaimd dat ook zware metalen worden verwijderd, maar deze zijn er door drinkwaterbedrijven al uit gehaald. ,,In veel gevallen zit de ionenwisselaar al vol met calcium, en is het effect op andere ionen gering of nihil”, verheldert Beumer.

Beide experts zijn het er over eens dat een waterfilter aan de kraan of het gebruik van een filterkan in Nederland overbodig is. Het water dat geleverd wordt door waterleidingbedrijven is in Nederland van uitstekende kwaliteit, zowel chemisch als microbiologisch.

Bovengenoemde waterfilters hebben allemaal als nadeel dat ze in de meeste gevallen de microbiologische kwaliteit van het drinkwater verslechteren door bacteriegroei op en in de filters. Bovendien worden waardevolle mineralen er ook uit gefilterd, wat de kwaliteit van het water niet ten goede komt.