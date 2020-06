Hardloopschoenen zijn schaarser: ‘Productie lag stil en veel nieuwe lopers’

Iedereen die op korte termijn wil hardlopen met goede schoenen kan beter niet te lang wachten met het aanschaffen van een nieuw paar. Dat raden hardloopzaken aan. Door de coronacrisis is de vraag naar hardloopschoenen gegroeid, maar lag de productie een tijd stil. Gevolg: magazijnen in Europa beginnen leger te raken.

Zo stuurde hardloopwinkel Runnersworld in Leiden al een bericht naar de vaste klandizie: ‘We adviseren klanten niet te lang te wachten met de aanschaf van hardloopschoenen. Nu kunnen we je nog een breed scala aan modellen voorleggen, maar dit zal met de weken lastiger gaan worden.’

Volgens medewerker Peter Veldhuijsen moet de zaak het nog steeds doen met de collectie van januari. ,,Op zich was dat geen probleem. Maar sinds in meerdere landen de lockdown is opgeheven, merken we dat er een gekte is ontstaan op de hardloopmarkt.”

Run op sportschoenen

Quote We zien dat de magazijnen in Europa leeg beginnen te raken Mathijs, verkoper Runnersworld Sportievelingen die niet meer naar de sportschool konden, verzetten hun zinnen met buiten hardlopen. Logisch ook, vinden veel sportschoenenverkopers. Zeker in tijden van corona is buiten alle ruimte om te sporten en het weer was er ook naar.



Veldhuijsen merkte dat beoefenaars van andere sporten ook behoefte hadden aan hardloopschoenen. ,,Want het blijkt toch dat mooie sportschoolgympies niet altijd zo functioneel zijn.” De stijgende vraag leidt tot een slinkende voorraad bij sportwinkels.



Dat bevestigt verkoper Mathijs van Runnersworld Nijmegen. ,,De voorraden zijn er nog genoeg. Maar we zien dat de magazijnen in Europa beginnen leeg te raken.” In de winkels zijn niet alle kleuren en maten van elk model meer te vinden.

Fabrieken die sportschoenen produceren zitten vooral in landen als Indonesië, zegt Veldhuijsen. ,,De productie lag daar enige tijd stil door corona. Dus we moeten nu langer doen met de schoenen die we in januari kregen.”

‘Geluk bij ongeluk’

,,Het is het een geluk bij een ongeluk dat marathons zijn afgelast”, zegt Anthony van den Berg, eigenaar van Altra Running Zeeland. ,,Nu slijten de serieuze hardlopers minder snel hun schoenen omdat ze toch geen wedstrijden hebben.” Het biedt volgens de eigenaar, met een zaak in Vlissingen, ruimte voor de nieuwelingen.

Ook bij Van den Berg beginnen maten en schoenen uitverkocht te raken. ,,De leveringen duren ook langer, doordat er minder mensen op het hoofdkantoor in Zwitserland werken.” De levering van hardloopschoenen laat nu soms zes tot acht weken op zich wachten.

,,Ik ben gespecialiseerd in één merk, dus ja, dat vind ik best vervelend om onze klanten te vertellen. Zeker in deze tijd van webshops en snel bestellen via internet, is het raar om te moeten zeggen dat het zo lang duurt.”