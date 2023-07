Hadden de meisjes die Thijs Römer berichten stuurden maar net zo’n selectief geheugen als hij

CBS: na coronaja­ren valt kostenstij­ging zorg en welzijn even mee

In Nederland is vorig jaar per persoon gemiddeld 7129 euro uitgegeven aan zorg en welzijn, kinderopvang inbegrepen. Dat is 18 euro meer dan in 2021. Het CBS noemt de stijging van de zorguitgaven in 2022 ,,relatief laag”. Dat de groei ten opzichte van een jaar eerder meevalt, komt doordat er minder kosten door corona waren. In vergelijking met 2019, het laatste jaar vóór corona, zijn de uitgaven echter met 17,5 procent gestegen.