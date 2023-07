Hadden de meisjes die Thijs Römer berichten stuurde maar net zo’n selectief geheugen als hij

Lieve Debby: ‘Ik ben verliefd op de vriend van mijn dochter. Ik wil het niet, maar ik kan er niets aan doen’

Debby Gerritsen weet raad als het over de liefde, lust en het leven gaat. Uit eigen ervaringen en als host van de populaire podcast Over de liefde. Deze keer beantwoordt ze een vraag van Kyra (53): die, hoewel ze zelf ook wel weet dat het niet kan, toch verliefd is op de vriend van haar dochter.