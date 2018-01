Griepprik helpt niet tegen huidig virus door verkeerde keuze cocktailprik

Het vaccin bestaat uit een cocktail van drie griepvirussen, maar de variant die nu stevig rondwaart in het land is uitgerekend een vierde variant. ,,We hebben helaas de verkeerde keuze gemaakt”, zegt hoogleraar Ron Fouchier van het Erasmus MC. Op basis van alle data van nationale influenzacentra bepaalt de Wereldgezondheidsorganisatie al in maart tegen welke griepvirussen ze ons de komende winter wil beschermen.



In oktober krijgen de eerste mensen een griepprik. Het lastige is echter dat het griepvirus in dat tussenliggende halfjaar kan veranderen, zoals nu het geval is. De epidemie kan volgens de hoogleraar nog zeven tot negen weken voortduren. ,,De piek is nog niet bereikt.”