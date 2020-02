Gratis biertje na de wedstrijd kost Belgische clubs fiscaal de kop

Net als in Nederland zijn ook in België de gratis consumptiebonnen (‘drankbonnen’) een bekend verschijnsel op de sportvelden. De spelers hebben hun best gedaan, de scheidsrechter heeft keurig gefloten, waarvoor als kleine geste een colaatje of een biertje in de kantine, op kosten van de club. Volgens de regels moet er ook over gratis drank gewoon btw worden betaald.



Probleem in België is dat er maar weinig verenigingen precies op de hoogte zijn van deze regels. Nu zijn ze ook wel redelijk ingewikkeld. Als er drank wordt ingekocht waarvan de club zeker weet dat deze gratis wordt weggegeven, dan mag de btw niet worden afgetrokken. Maar als de club dat van tevoren niet weet, dan mag dat wél. Er moet dan later btw worden betaald over de gratis verstrekte consumpties.