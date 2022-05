Gouke bedacht 5 vragen om je gezondheid te meten, en die worden over de hele wereld gebruikt

4 vragen Al vier levertrans­plan­ta­ties bij kinderen, mysterieu­ze hepatitis ‘topje van de ijsberg’

Een opvallende stijging van het aantal jonge kinderen met acute hepatitis stelt artsen voor een raadsel. In Nederland zijn sinds half maart vier jonge kinderen zo ziek geworden van zo’n leverontsteking dat een levertransplantatie noodzakelijk was. ,,Wat we in het ziekenhuis zien, is het topje van de ijsberg.”

20 april