Gokkers kunnen niet tegen hun verlies. Dus wagen ze nog een gok

Praten over seks op school: ‘Niet langer alleen bloemetjes en bijtjes behandelen’

Seksuele vorming op scholen moet veel beter, staat in een manifest dat vandaag verschijnt. De boodschap: leer jongeren niet alleen bij biologie waar de clitoris zit, maar vertel ze ook tijdens lessen maatschappijleer of burgerschap over respect, genderidentiteit en genot.

3 oktober