GGD waarschuwt reizigers vanwege mazelenuitbraak in Zuid-Europa

Voor de tweede zomer op rij is er in diverse Europese landen een toename in het aantal gevallen van mazelen te zien. Terwijl het vorig jaar met name om Italië en Roemenië ging, is er dit jaar vooral een toename te zien in Frankrijk en Griekenland. In zowel Italië als Roemenië is de epidemie nog niet voorbij, waardoor het ook in die landen aan te raden is voorzichtig te zijn.



Sociaal geneeskundige reizigerszorg Anja Kruis van GGD Brabant-Zuidoost licht toe: ,,We hebben de afgelopen tijd vijf kinderen behandeld die in het buitenland de mazelen hadden gekregen of besmet waren door een kind. Op zich speelt het al langer, maar we hebben het idee dat mensen daar niet goed van op de hoogte zijn. Vandaar de waarschuwing."

Direct contact

Overigens valt het risico voor de doorsnee vakantieganger mee. Harald Wychgel, woordvoerder van het RIVM: ,,Je loopt vooral risico wanneer je veel direct contact hebt met de lokale bevolking, bijvoorbeeld wanneer je bij mensen in huis slaapt of als je op bezoek gaat bij familie. In Nederland zijn de mazelen sinds 1976 bovendien onderdeel van het Rijksvaccinatieprogramma, waardoor de meeste mensen ertegen beschermd zijn."



De GGD adviseert met name voor baby's jonger dan 14 maanden en mensen geboren tussen 1965 en 1975 om een (vervroegde) vaccinatie te halen als ze naar één van de genoemde landen gaan én veel contact hebben met de bevolking. Kruis: ,,De mensen die vóór 1965 geboren zijn, hebben vrijwel allemaal de mazelen gehad. Juist mensen geboren in de tien jaar erna die nog niet gevaccineerd werden, lopen risico om in het buitenland besmet te raken. De kans om het hier in Nederland op te lopen is nihil, aangezien de vaccinatiegraad hier boven de 95 procent ligt."

Verplicht