GGD bereidt nieuwe prikcampagnes voor: ‘Ik acht kans heel reëel dat het virus terugkomt’

Rustig? Ja relatief, erkennen Rens Kettner en Timo Boelsums. Alhoewel? Zevenduizend prikken per week in de afgelopen tijd. Da’s niet niks, al valt het in het niet bij de 20.000 inentingen per week tegen Covid-19 die in april in de Rotterdamse regio werden gezet. ,,We zijn van vijf naar drie vaste locaties gegaan en we hebben pop-uplocaties op verschillende plekken in de regio. We hebben te maken met een aflopende trend”, constateren beide GGD’ers.