Geen bevallingen meer in ziekenhuis Schiedam door tekort aan personeel: ‘Angst voor ‘bermbaby’s’ is groot’

Ondanks corona boekte Erasmus MC miljoenen­winst: 'Het is een enorm bedrag, maar niet onredelijk’

Hoewel ook 2021 grotendeels in het teken stond van het coronavirus, heeft het Erasmus MC (EMC) op financieel gebied een uitstekend jaar achter de rug. Het resultaat - een nettowinst van bijna 46 miljoen euro - is beduidend beter dan in de voorbije jaren. ,,Wij hebben geen aandeelhouders. Al het geld blijft in de organisatie.”

11 juni