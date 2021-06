Gebroken pols of afgerukte vinger? Geen probleem, in no time kun je weer aan het werk

Mijn ziekte Arjan Wezel: ‘Dit is niet de toekomst die ik voor mezelf had bedacht’

2 juni Zo’n 1 miljoen Nederlanders hebben een zeldzame aandoening. Door die zeldzaamheid is het vinden van een juiste diagnose en behandeling vaak ingewikkeld. In deze serie vertellen ervaringsdeskundigen over de impact daarvan. Vandaag Arjan Wezel (39) over Spinocerebellaire ataxie (SCA): ,,Dit is niet de toekomst die ik voor mezelf had bedacht.”