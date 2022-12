Futloos na je werkdag? Zo blijf je de hele dag door energiek

Nu de dagen steeds korter worden en de thermostaat vanwege de torenhoge energieprijzen een tandje lager kan, is het lastig de moed erin te houden. Na een dag lang naar je computerscherm staren, breng je de avond het liefst zappend langs je favoriete tv-kanalen door. Of lekker bingewatchend. Verleidelijk, maar niet zo verstandig voor je energielevel.

Maar hoe voorkom je dat je na een werkdag leeg en moe bent?

We zetten een aantal tips op een rij:

1. Zorg voor voldoende daglicht

Wat je in ieder geval niet moet doen, is na je werk direct voor het volgende scherm neerploffen. Laura Kervezee is chronobioloog bij het Leids Medisch Centrum en weet hoe we onze biologische klok gezond kunnen houden. Voldoende daglicht binnenkrijgen is daarbij essentieel. ,,Nog voor het ochtendgloren de deur uitgaan en in het donker weer thuiskomen, is funest voor je energielevel.’’



Die kortere dagen zijn van grote invloed op ons slaap-waakritme en daardoor automatisch ook op ons humeur. ,,Biologisch gezien heb je voldoende licht nodig om in de pas te lopen met je omgeving’’, meent de chronobioloog. Daglicht geeft het frame voor een energiek gevoel door de dag.

Maar hoe krijg je hier voldoende van binnen als de zon zich ‘s winters minder laat zien? Kervezee heeft een tip. ,,Probeer tijdens de lunch een wandeling te maken, hoe klein ook. En als dat niet lukt: ga bij het raam zitten om wat daglicht te vangen.’’

2. Stop met multitasken

Het belang van een pauze nemen tijdens kantooruren, ziet ook Saskia de Bel. Ze is arbeids- en gezondheidspsycholoog en ontvangt in haar praktijk dagelijks mensen met een energietekort. ,,Lunchen achter je scherm klinkt tijdbesparend, maar dat is het niet. Een overdaad aan prikkels geeft geen rust.”



Het beste kun je iets doen wat totaal niet met werk te maken heeft. ,,Verlaat je werkplek een halfuur en doe geen nieuwe informatie op. Naar buiten gaan is het beste, maar een moment offline is al voldoende. Laat die berichtjes voor wat ze zijn”, drukt De Bel op het hart.

Quote Een futloos lichaam en overprik­kel­de geest schreeuwen om zout en vet eten, maar de dip daarna is nog veel vermoeien­der Saskia de Bel

Aan je telefoon blijven plakken is volgens de arbeids- en gezondheidspsycholoog een structureel probleem. Ze adviseert iets zintuiglijks te doen om de overgang van werk- naar privétijd gemakkelijker te maken. ,,Stap een halte eerder uit, loop een blokje om of ga met aandacht koken. Het maakt niet uit wát je doet, zolang je maar bewust even ontspant.’’

3. Eet groenten in felle kleuren

Gezondheid staat of valt niet alleen met de vaardigheid om uit je hoofd te komen, ook in de keuken valt heel wat te winnen. Ga je met verse maaltijden aan de slag, kies dan voor extra groenten, zo zegt ook de chronobioloog. ,,Het is aantrekkelijk om in de winter vooral voor koolhydraten te gaan, maar een gevarieerd voedingspatroon is juist dan van groot belang.’’



De gezondheidspsycholoog is het daarmee eens. ,,Kies vaker voor felgekleurde groenten. Een futloos lichaam en overprikkelde geest schreeuwen om zout en vet eten, maar de dip daarna is nog veel vermoeiender.”

4. Houd een natuurlijk slaap-waakritme

Voldoende licht, actieve pauzes, een gevarieerd voedingspatroon en afbouw na werktijd: het zijn dé ingrediënten om de middagdip te verslaan. Voegt ‘bijslapen’ op zaterdag en zondag hier nog iets aan toe? Laura Kervezee zegt van niet. ,,Een keer extra omdraaien in het weekend kan geen kwaad, maar structureel laat naar bed gaan en uitslapen maakt het lastig om de maandagochtend fris je bed uit te komen.’’



Zowel doordeweeks als in het weekend een vaste bedtijd aanhouden, is dus van belang voor een gezonde biologische klok. De hoogste tijd om tijdens dat ontspannen weekend vaker je ogen van het scherm te halen en die wandeling zeker niet over te slaan.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.