Fia (66) wordt niet meer beter: Mensen zeggen de stomste dingen

Ik heb geleefd Marca (55) gaf toe aan chemo: ‘Vrienden die overbleven, kwamen dichterbij’

2 december Annemarie Haverkamp praat met mensen over hun leven en het einde dat nadert. Nóóit chemo! Marca van den Broek (55) was daar stellig in. Zou ze ooit kanker krijgen, dan liet ze geen vergif toe in haar lijf.