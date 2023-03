Extreme hoofdpijn beheerst al jaren leven van Marith (24): ‘Studie stopgezet, werken gaat niet’

Oud worden zonder gebreken, kan dat? Deze ‘veroude­rings­prof’ denkt van wel

Ouderdom komt met gebreken. Dat is een gegeven. Nu is voor het eerst bewezen hoe het komt dat wij steeds meer kwaaltjes en ziektes oplopen naarmate we ouder worden. Bovendien kunnen we zelf óók wat doen. ‘Verouderingsprofessor’ Jan Hoeijmakers en zijn team spreken van een doorbraak die de wereld op zijn kop zet. ,,Deze kennis helpt om gezond oud te worden.”