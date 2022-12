Experts over hoeveel uur slaap je per nacht nodig hebt

Alles over slaapSlapen, de meeste mensen doen het het liefst zo lang mogelijk. Iets minder dan een derde van ons leven brengen we slapend door. Maar hoe doe je dat eigenlijk: goed en lekker slapen? In deze rubriek behandelen we allerlei vragen over slaap. Deze week: hoeveel uur slaap heb je per nacht nodig en waar liggen Nederlanders het meest wakker van?

Goede slaap betekent dat je hersenen de tijd en kans krijgen om zich te reinigen, dat je je emoties van de dag goed kan verwerken en dat je onthoudt wat je overdag hebt geleerd. Maar hoeveel slaap heb je nou eigenlijk nodig? „Daar is helaas geen magisch antwoord op, het is maatwerk en verschilt per persoon,” zegt slaapoefentherapeut Francis Lanen.

De marge zit tussen de 6 en 9 uur per nacht en je hebt langslapers en kortslapers. „Sommige mensen worden verkwikt wakker met 6 uur slaap, dat zijn kortslapers en anderen hebben 10 uur slaap nodig om uitgerust wakker te worden.” De slaapexpert geeft aan dat het goed is om je eigen slaapbehoefte in kaart te brengen. „Gemiddeld lopen mensen 5 jaar met slaapklachten rond voordat ze er melding van maken en dat is zonde.”

Hoe weet je hoeveel uur slaap je nodig hebt?

Neem het gemiddelde van 7,5 uur per nacht als startpunt, schrijf op hoe laat je normaal gesproken opstaat en tel 7,5 uur terug. Stel je staat elke ochtend om 07.00 uur op, dan zou je om 23.30 uur moeten gaan slapen. Probeer dit tien dagen lang, word je alsnog moe wakker dan kan het dat je meer slaap nodig hebt.

Quote Veel mensen liggen misschien wel 9 uur in bed, maar daarvan zijn ze uiteinde­lijk drie uur lang series aan het kijken Francis Lanen

Neurowetenschapper en slaapexpert Els van der Helm voegt daaraan toe dat je je niet moet blindstaren op bepaalde slaaptijden, het is vooral goed om naar je eigen lichaam te luisteren. „Daarbij is het belangrijk om te weten hoe je je voelt als je genoeg geslapen hebt. Dan word je wakker zonder wekker, voel je je de hele dag uitgerust, heb je minder behoefte aan cafeïne en suikers om de dag door te komen en zul je in het weekend of op vrije dagen minder slaap nodig hebben.”

Heb je in de winter meer slaap nodig?

Lanen geeft nog als tip mee dat je moet voorkomen dat je je slaap over de dag gaat uitsmeren. „Veel mensen liggen misschien wel 9 uur in bed, maar daarvan zijn ze uiteindelijk drie uur lang series aan het kijken of blijven ze lekker lang liggen omdat het kan. Zo saboteer je je slaap. Het is daarom beter om je bed alleen te gebruiken om te slapen.”

Quote In de winter heb je meer behoefte aan slaap dan in de zomer. Tijdens warme en lange zomerdagen ben je vaker en langer actief Francis Lanen

Hoe zit het met die donkere koude dagen? Niet voor niets doen veel dieren een winterslaap. „In de winter heb je meer behoefte aan slaap dan in de zomer. Tijdens warme en lange zomerdagen ben je vaker en langer actief. In de winter is het eerder donker en begint je lichaam eerder met de aanmaak van melatonine, het hormoon dat een rol speelt bij ons slaap-waakritme, waardoor je eerder slaperig bent en dus meer slaap nodig kan hebben,” zegt Lanen.

We lagen vaker wakker

De gemiddelde Nederlander slaapt 07.12 uur. Toch bleef uitgerust wakker worden voor veel Nederlanders het afgelopen jaar uit. Zo blijkt uit onderzoek van Swiss Sense dat één op de vier Nederlanders dit jaar slechter sliep dan in 2021.

Belangrijke zaken waar Nederlanders wakker van lagen, waren kopzorgen over de toekomst en stress over hun financiële situatie. „Zorg voor goede slaapgewoonten en creëer een vast slaapritueel. Mindfulness kan helpen tegen piekeren. Wat mij betreft zetten we goed slapen bovenaan onze lijst met goede voornemens, goede slaap heeft namelijk impact op je mentale en fysieke welzijn,” zegt slaapexpert van der Helm.

