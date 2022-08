Experts luiden noodklok over gehoorschade: ‘We verwachten over vijf jaar een golf’

Het kan mensen tot complete wanhoop drijven: tinnitus, ook wel bekend als oorsuizen. Mensen die hier last van hebben horen geluiden die er eigenlijk niet zijn, zoals een indringende piep, zoemen, tikken, sissen of fluiten. Ruim 2,5 miljoen Nederlanders, onder wie veel jongeren, lijden op de één of andere manier aan tinnitus. ,,Het is een geluid dat alleen in je eigen hersenen bestaat, niemand anders hoort het. Het houdt je als het ware gevangen: 24/7. Er is geen ontsnapping, geen stilte”, legt Hoormij/NVVS uit. ,,Waar de één er redelijk mee kan omgaan, gaat de ander door een ware hel.”