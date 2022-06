Eva Breda probeert haar dag zo effectief mogelijk in te delen: ‘Soms voelt het alsof alles even belangrijk is’

Onze mentale gezondheid is er nog nooit zo slecht aan toe geweest. Ervaringsdeskundige Eva Breda, ook journalist voor Libelle , onderzoekt in haar columns hoe dat beter kan. Deze week: energiemanagement.

Timemanagement: ik word doodgegooid met tips om mijn dag zo effectief mogelijk in te delen. We kennen allemaal de stenenmetafoor wel. Als je dag een bokaal zou zijn die gevuld moest worden, gooi je daar eerst de stenen in: de grote taken met prioriteit. Vervolgens gooi je er een bak met kiezels - kleinere to-do’s - overheen om de gaten op te vullen. Als laatste gooi je de leegtes vol met zand: je begrijpt het wel.

Ik probeer iedere dag weer mijn bokaal te vullen, maar het voelt soms alsof ik geen kiezels en zand heb in mijn leven, enkel grote, zware keien die voor mijn gevoel allemaal even belangrijk zijn. Met mijn laatste beetje energie probeer ik die enorme stenen soms mijn bokaal in te tillen, maar al lukt het me steeds beter om mijn strakke dagplanning dicht te mozaïeken, de kracht om te tillen is vaak op. Waar ik soms denk dat mijn effectiviteit afhangt van mijn timemanagement, blijkt energiemanagement de sleutel tot meer efficiëntie.

Hoe voller de agenda, hoe vermoeider we zijn

Dorien Seegers, psycholoog gespecialiseerd in energie en balans, ziet meer mensen de fout maken die ik maak. ,,Mensen verwaarlozen hun energie door veel weg te geven, alles op een hoog tempo te doen en ontzettend veel dingen belangrijk te vinden in één dag”, legt zij uit. Daardoor rusten we tussen en na een taak nooit voldoende uit om opgeladen aan de volgende te beginnen. ,,Pauzes laten we vaak schieten, spenderen we handig door te multitasken, of brengen we scrollend op social media door.” Ik ken die ‘pauzes’ maar al te goed. Ze zijn als een leeg oplaadsnoer dat in het stopcontact is blijven hangen. Er laadt niets op, maar het blijft energie slurpen.

Quote Pak een stuk papier en maak een lijst van de dingen die jouw leven zinvol maken en je energie geven Dorien Seegers

Daarbij: hoe voller de agenda, hoe vermoeider we zijn. Daardoor werken we weer minder productief, waardoor taken ons meer tijd kosten, de dag nóg drukker aanvoelt en er nóg minder tijd voor pauze overblijft. ,,Én hoe minder we van het leven genieten”, zegt Seegers. ,,In mijn praktijk spreek ik mensen die op zoek zijn naar meer energie en minder het gevoel willen hebben dat ze worden geleefd. Deze mensen zijn zo vermoeid, dat ze minder genieten van hun werk en leven. Je zou kunnen zeggen dat efficiënt zijn en een druk mooi leven leiden alleen samengaan als je ook weet hoe je met je energie omgaat.”

De oplossing is simpel

Dag timemanagement, het is tijd voor een lesje energiemanagement. Maar hoe doe je dat, zorgen dat je batterij vol genoeg blijft om die rammende ratrace vol te houden? Seegers: ,,Pak een stuk papier en maak een lijst van de dingen die jouw leven zinvol maken en je energie geven. Zet daarachter hoe veel tijd je dagelijks aan die dingen besteedt. Doe ditzelfde dan eens voor de dingen die energie kósten.”

Voor mij op papier staat een keiharde realiteitscheck. Ik spendeer zo’n zeven uur per dag meer aan energievreters dan energiegevers. Ik realiseer me hoe simpel de oplossing is. Ik moet meer tijd maken voor energiegevers, waardoor ik voldoende energie heb om alle energievreters op mijn papiertje uit te voeren. Met vernieuwde energie, misschien zelfs in minder tijd. Dat ga ik proberen. Maar nu eerst: pauze.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk de video’s over werk en carrière in onderstaande playlist: