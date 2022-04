Elis (4) raakte binnen 72 uur verlamd, nu kan ze dankzij speciale robot álsnog lopen

met video Miljoenen naar ziek zorgperso­neel, maar nog niet naar die met long covid

De helft van het bedrag van 8,8 miljoen euro dat is ingezameld voor zorgmedewerkers die slachtoffer zijn van corona, is nog niet uitgekeerd. FNV vindt dat ook zorgmedewerkers die zijn getroffen door long covid in aanmerking moeten komen voor een vergoeding.

