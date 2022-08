Eenzaam in de zomer: ‘Loeren hoe geweldig anderen het met elkaar hebben helpt niet’

met video ‘Slaap niet naakt’ en andere tips om hete nachten door te komen

Het wordt vandaag zo heet dat het Nationaal Hitteplan in werking treedt. Hoe warmer het wordt, hoe slechter we slapen. We vroegen slaapdeskundigen hoe je ondanks die zweterige nachten, waarin je de slaap maar niet kunt vatten, toch een koele nacht tegemoet kan gaan.

