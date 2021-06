Een zomervakantie geboekt? Hier moet u rekening mee houden

Het vaccineren schiet op en de zomervakantie komt eraan. Nu ook de EU met een plan komt om de grenzen weer open te gooien, lijkt het erop dat we binnenkort weer als vanouds kunnen genieten van een cocktail in een zonnig oord, maar helemaal onbezorgd zal dat nog niet gaan.

Vanaf 1 juli voeren de EU-landen de coronapas in. Deze pas is het bewijs dat jij geen corona hebt en waarmee je binnen Europa weer op vakantie kunt. Het advies om alleen te reizen indien noodzakelijk wordt ingewisseld voor een reisadvies per land. De Nederlandse overheid kijkt hiervoor naar het besmettingsniveau per land en eventueel geldende inreisbeperkingen voor Nederlandse toeristen. Het blijft dus belangrijk om voor vertrek de kleurcode van je eindbestemming te checken.

Veel reizigers hebben het idee dat een goede voorbereiding begint met een annuleringsverzekering. Uit onderzoek van Independer in samenwerking met Panel Inzicht, blijkt dat ruim een kwart van de mensen met een annuleringsverzekering zegt deze speciaal te hebben afgesloten vanwege de onzekerheid rondom corona. Dat is opmerkelijk, omdat verzekeraars geen dekking meer bieden bij het annuleren vanwege coronamaatregelen.

Corona-uitbraak niet langer onvoorzien

,,Verzekeraars zien een corona-uitbraak in het buitenland inmiddels niet langer als ‘onvoorzien’”, zegt Bas Knopperts van Independer. ,,Vorig jaar ging Kroatië in het hoogseizoen van code geel naar oranje en dat leverde lastige situaties op. Mensen moesten toen snel vertrekken om te voorkomen dat ze in Nederland in quarantaine moesten.” Een annuleringsverzekering blijft overigens wel dekking bieden als je zelf een coronabesmetting hebt opgelopen en daardoor niet weg kunt.

Quote Als je er eenmaal van overtuigd bent dat je verzeke­ring dekking gaat bieden, ben je blind voor alle informatie waaruit het tegendeel blijkt Patrick Wessels

Veel mensen blijken dus niet goed op de hoogte te zijn van hun verzekering als hun buitenlandse vakantiebestemming vóór of tijdens de reis te maken krijgt met een verhoging van het corona-risico. Hoewel dat opmerkelijk is, is dat te verklaren denkt consumentenpsycholoog Patrick Wessels. ,,Mensen hebben over het algemeen wel de motivatie om hun zaken goed te regelen, maar hebben een lui brein dat snel tevreden is", legt hij uit. ,,De gedachte is dan: als ik het tegenover mezelf kan verklaren is dat voldoende. Je hebt moeite gedaan, er tijd ingestoken, dat voelt goed, ongeacht de uitkomst.”

Wanneer mag je annuleren

Wessels vervolgt dat het woord annuleringsverzekering impliceert dat annuleren mogelijk is als er iets aan de hand is. ,,Ik vraag me af of mensen überhaupt weten wat de voorwaarden voor annuleren zijn.” Daar komt bij dat er in sommige gevallen sprake kan zijn van het zogenoemde confirmation bias. ,,Als je er eenmaal van overtuigd bent dat je verzekering dekking gaat bieden, dan ben je blind voor alle informatie die het tegendeel beweert. Daar scherm je je onbewust voor af en ben je niet meer vatbaar voor.”

Onbezorgd zal de zomervakantie in ieder geval nog niet worden. Het reisadvies per vakantieland kan ieder moment veranderen. Voorlopig zal het dus belangrijk blijven het advies van de overheid te checken. ,,Het is niet zo dat een annuleringsverzekering ineens helemaal geen dekking meer biedt”, zegt Knopperts. ,,Daar gaan reisverzekeraars verschillend mee om. De meeste zullen je nog wel dekking bieden op niet corona gerelateerde kosten, zoals diefstal of verlies van spullen. Dat geldt ook als je een been breekt en je hoge medische kosten moet maken. Andere verzekeraars bieden geen enkele dekking meer bij een reis naar een land met code oranje. Het is dus belangrijk om je vooraf altijd goed te informeren.”

