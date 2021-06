Een ongelukje leidde tot een amputatie, nu wil Mirjam (39) weer hardlopen, met een blade

Keuringsbe­drijf moet slachtof­fers van lekkende borstim­plan­ta­ten betalen: ‘Einde aan onzeker­heid’

20 mei Honderdduizenden vrouwen wereldwijd, die ziek werden door lekkende borstimplantaten, hebben recht op een schadevergoeding. Het Duitse keuringsbedrijf TÜV Rheinland is aansprakelijk voor het leed van de slachtoffers. Dat heeft het Franse Gerechtshof in Parijs vandaag beslist. De uitspraak is gunstig voor de 180 Nederlandse slachtoffers in een andere procedure.