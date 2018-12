Een mannenpil, willen mannen (en vrouwen) dat wel?

Een nieuwe hartklep kan voortaan via de lies naar het hart

28 november Hartchirurgen en cardiologen kunnen met een nieuwe methode een aortaklep vervangen. De artsen zijn euforisch over de nieuwste resultaten bij mensen die de hartklep via de lies en een bloedvat in het hart gezet krijgen. Voordeel is dat het borstbeen niet meer geopend hoeft te worden.