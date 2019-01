Een leefstijldieet als medicijn voor langzaam groeiende prostaatkanker

Wat te doen met zoon (20) die blowt en op de bank hangt

13 januari Is hij eindelijk uit de puberteit, durft hij weer niet aan het volwassen leven te beginnen. De zoon van journalist Pam van der Veen zit in zijn derde tussenjaar, heeft geen plan en is niet vooruit te branden. Is het luiheid? Faalangst? Een generatie-dingetje? Of toch gewoon de schuld van zijn moeder?