Een kijkje in de obesitaskliniek: patiënten geven chocola als bedankje

Tania was zwanger en kreeg kanker: ‘Als ik naar de dokters had geluisterd, had ik geen dochter’

14 februari Als ze 33 is en vier maanden zwanger krijgt Tania Bongers te horen dat ze baarmoederhalskanker heeft. Over haar ervaringen schreef Bongers het boek ‘De dag dat ik doodging’. Dit is haar verhaal over die donkere periode, nu 7 jaar geleden.