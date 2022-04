Een groep lijdt vaak aan de Het-Ligt-Niet-Aan-Mij-stoornis

Eén van de lastigste dingen in de psychologie is dat mensen zelden hun eigen bijdrage aan een probleem zien. Zo zei een man in partnerrelatietherapie een keer tegen mij: ,,Meneer Pont, als mijn vrouw nou gewoon alles deed wat ik tegen haar zei, dan hadden we verder geen problemen.’’ Deze man zag de verbetering van zijn relatie vooral als een taak van zijn vrouw. Ik zie hetzelfde in managementteams waar leidinggevenden willen dat hun team bijvoorbeeld meer initiatieven neemt, maar tegelijk niet inzien dat hun eigen dominantie dat in de weg staat.