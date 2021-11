Eén dode door legionella-uitbraak in Schijndel, meerdere patiënten in ziekenhuis

In het Brabantse Schijndel zijn opvallend veel besmettingen met de legionellabacterie. In totaal liggen er nu meer dan tien patiënten in het ziekenhuis door de bacterie, één iemand is eraan gestorven. Gemeente en GGD maken zich zorgen en vrezen dat dit nog maar het topje van de ijsberg is, aangezien de bron nog niet is gevonden.

,,Normaliter zien we dit soort meldingen meestal van juli tot september, maar begin deze week was er een opvallende hoeveelheid meldingen uit Schijndel", meldt arts infectieziekten van de GGD, Ariëne Rietveld tijdens een ingelaste persconferentie.

Het gros van de besmette mensen is tussen de 60 en 90 jaar oud. Vier van de besmette mensen wonen in twee zorgcentra in Schijndel. Het gaat om zowel mannen als vrouwen. De woordvoerster van de GGD wil niet aangeven of de overleden persoon een man of vrouw is. ,,Dat komt iets te dichtbij”, vindt ze.

Ernstige longontsteking

Volgens het RIVM is legionella een bacterie die van nature voorkomt in water met een temperatuur tussen de 20 en 50 graden. Als kleine druppels van dat water in de lucht terechtkomen, kunnen mensen dit inademen en besmet raken. Bij het inademen kan de bacterie namelijk in de longen terechtkomen. Klachten bij een besmetting met legionella kunnen hoge koorts, koude rillingen, verwardheid, kortademigheid, longontsteking, braken of diarree zijn.



De GGD roept mensen die deze klachten hebben op direct contact op te nemen met hun huisarts. In het ergste geval veroorzaakt de bacterie namelijk een ernstige longontsteking waaraan je kunt overlijden.

Bron nog niet gevonden

Een legionellaverspreiding met deze snelheid komt niet vaak voor. ,,Daarom is er voor ons reden om met man en macht te zoeken naar de bron”, aldus burgemeester Kees van Rooij van Meierijstad, de fusiegemeente waar Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel onder vallen. Bij besmettingen wordt contact opgenomen met de familie. Er is gezocht naar overeenkomsten tussen de patiënten, maar gebleken is dat zij niet allemaal op dezelfde plek zijn geweest. Wel wonen ze allemaal in Schijndel.

Belangrijk dus om snel de bron van de besmettingen vast te kunnen stellen. Daarbij wordt onder meer gekeken naar koeltorens, jacuzzi’s en wasstraten. Ook de fonteinen in Schijndel zijn uitgezet, want ook door die nevel zou de bacterie verspreid kunnen zijn. Met de luchtkwaliteit heeft het in ieder geval niet te maken, aldus de burgemeester.

Zolang de bron niet is gevonden, is de kans groot dat de bacterie zich snel blijft verspreiden, vertelt Van Rooij. ,,Zoals de arts zegt: meer ziektegevallen kunnen gemeld worden. Dit zal nog niet ten einde zijn zolang de bron nog niet bekend is. We vonden het zorgwekkend genoeg om hiermee naar buiten te treden. We willen alles doen om te voorkomen dat er meer mensen ernstig ziek worden.” Bij het onderzoek zijn ook de Omgevingsdienst Brabant Noord en het RIVM betrokken.