Duurste medicijn ter wereld tegen spierziekte SMA goedgekeurd in Europa

De Europese prijs van het middel is nog niet bekend, maar het baanbrekende medicijn kost in de Verenigde Staten 2,1 miljoen dollar per behandeling.



In Nederland moet de fabrikant nog in onderhandeling met de minister voor Medische zorg over een prijs. Die gesprekken worden komende maanden opgestart. Eerst komt het Zorginstituut met een advies over toelating tot het basispakket.



Spinale spieratrofie (SMA) is een zeldzame en verwoestende genetische aandoening die leidt tot steeds verdere spierzwakte, verlamming en - wanneer het in de ernstigste vorm niet behandeld wordt - permanente beademing of overlijden.



SMA is de belangrijkste genetische doodsoorzaak bij zuigelingen. Als de zwaarste vorm onbehandeld blijft, leidt dit in meer dan 90 procent van de gevallen tot overlijden of de noodzaak van permanente beademing op de leeftijd van twee jaar.