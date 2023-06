Door haar depressie zat Felicia (12) tijdelijk thuis, nu pleit haar moeder voor passend onderwijs

Haar dochter was negen jaar toen de scholen voor het eerst sloten vanwege corona en de klaslokalen ingeruild werden voor thuisonderwijs. Na de meivakantie gingen de scholen weer open en werd in de klas van Felicia gestart met de Cito-toetsen. Dat zorgde al gauw voor spanning bij de dochter van Van Raalten. ,,Felicia vond dat ze thuis niet hard genoeg had gewerkt. Ze legt de lat vaak hoog, was niet tevreden en ontwikkelde op deze manier faalangst. Dat ging gepaard met angsten om corona op te lopen en angsten om het door te geven aan ons of aan haar opa en oma. Ze durfde op school niet eens naar het toilet te gaan.”