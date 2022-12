Dodelijke streptokokkeninfectie steeds vaker vastgesteld bij kinderen

Ernstige streptokokkeninfecties werden het afgelopen jaar meer dan gebruikelijk vastgesteld bij kinderen. Hoewel deze bacteriën nog steeds heel zeldzaam zijn, is het aantal kinderen dat hiermee in het ziekenhuis terechtkomt sinds begin 2022 sterk toegenomen. Dat blijkt uit onderzoek van het Juliana Kinderziekenhuis, in samenwerking met zes andere ziekenhuizen.

Het gaat om de zogenoemde GAS-bacterie (Groep-A-streptokokken). In meerdere gevallen overleden kinderen in het ziekenhuis aan de infectie. Vervolgonderzoek is dringend nodig, stellen de zeven ziekenhuizen die aan het onderzoek meededen.

De streptokokkeninfectie kan als onschuldige bacterie in de keel en op de huid voorkomen en soms een keelontsteking of roodvonk veroorzaken. In zeldzame gevallen ontwikkelt zich een ernstige infectie zoals een bloedvergiftiging, longontsteking, ernstige onderhuidse infectie of botinfectie. ,,Een infectie kan binnen een dag van mild naar zeer ernstig gaan’’, zei kinderarts infectioloog-immunoloog Michiel van der Flier (UMC Utrecht) eerder. ,,Het kind verslechtert dan zienderogen. Het is belangrijk om zo snel mogelijk te starten met antibiotica.’’

Opheffen van de coronamaatregelen

De onderzoekers zagen in de maanden na het opheffen van de coronamaatregelen beduidend meer kinderen met een ernstige groep-A-streptokokkeninfectie dan in de jaren daarvoor. In het tweede kwartaal van dit jaar meldden zich in de ziekenhuizen 28 kinderen met een ernstige infectie. In het tweede kwartaal van 2019 waren dit er negen, in 2018 slechts twee. De ernstige infecties traden vooral op bij kinderen onder de vijf jaar.

,,Tijdens de coronapandemie zijn aanzienlijk minder gevallen gemeld. Door de coronamaatregelen en sluitingen van scholen en kinderdagverblijven zijn kinderen er wellicht minder aan blootgesteld. We vermoeden dat nu sprake is van een inhaaleffect”, aldus een woordvoerder van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Vijf kinderen overleefden de ziekte niet

Van de 61 kinderen die na het opheffen van de Covid-maatregelen in een van deze zeven ziekenhuizen terechtkwamen met een groep-A-streptokokkeninfectie, overleefden vijf kinderen de ziekte niet. Ook dat is een opvallend hoog aantal, stellen de ziekenhuizen. In de twee jaar voor het begin pandemie leidde deze infectie slechts één keer tot een overlijden.

Vervolgonderzoek moet uitwijzen hoe het komt dat er nu zoveel meer ernstige infecties van de groep-A-streptokokken zijn onder jonge kinderen.

Toename in meerdere Europese landen

Ook in andere Europese landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk, lijkt er een toename te zijn van ernstige infectie door de groep-A-streptokokken onder kinderen. Ook de WHO maakt melding van een toename in meerdere Europese landen.

Eerder stuurden de Nederlandse Verenging voor Kindergeneeskunde, het RIVM en het Nederlands Huisartsen Genootschap een waarschuwing uit naar kinderartsen en huisartsen om extra alert te zijn.

Uit de cijfers van het RIVM blijkt dat er allerlei virussen oprukken. Het rs-virus is nu officieel een epidemie.

