Dit zijn de drie verschillende soorten huidtumoren en zo kun je ze herkennen

Zorgperso­neel met long covid radeloos, vakbonden stellen ultimatum aan kabinet

Vakbonden FNV en CNV stappen naar de rechter als het kabinet niet binnen drie weken een schadevergoeding regelt voor zorgmedewerkers met long covid. Een toenemend aantal zit met langdurige klachten thuis en is inmiddels ontslagen. ,,Nu ben ik 46 en rij ik in een scootmobiel. Dat is belachelijk.’’

18 augustus