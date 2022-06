Diabetespatiënt Lennart Michels: ‘Snoepen kan juist mijn leven redden’

Ruim 100.000 Nederlanders hebben diabetes type 1 en toch is er veel over dit fenomeen onduidelijk of onbekend. Soms ook voor patiënten of behandelaars zelf. Zo kennen weinig mensen het dead-in-bed- syndroom, waarbij patiënten door een te lage bloedsuiker dood in bed gevonden worden. Ook bestaan er volgens diabetespatiënt Lennart Michels (30) misverstanden: ,,Mensen denken dat ik niet mag snoepen, maar snoepen kan juist mijn leven redden.”

,,Ik was 19 jaar, viel steeds meer af, had continu dorst en moest vaak naar de wc. Mijn moeder vond het tijd voor een huisartsbezoek.” De bloedsuiker van Michels bleek veel te hoog en de diagnose luidde: diabetes type 1. ,,Sindsdien spuit ik een paar keer per dag insuline in mijn lichaam, afhankelijk van mijn eet- en sportpatroon. Wanneer ik koolhydraten eet, zoals een boterham of pasta, spuit ik insuline zodat de suikers door mijn organen worden opgenomen. Als ik dat niet doe blijven ze in de bloedbaan circuleren en kunnen ze schade aan bijvoorbeeld mijn zenuwen aanrichten.” Inmiddels heeft Michels zijn lichaam volledig herontdekt en wil hij anderen laten zien dat je eigenlijk nog steeds van alles kunt.

Niet bang voor complicaties

,,Een paar jaar geleden was ik met mijn vriendin op vakantie. We reisden in een oude Lada door Kirgizië en ontmoetten reizigers die per fiets de wereld overgingen. Ik dacht: dit wil ik ook. Maar kan dat wel met diabetes?” Michels besprak het met zijn behandelteam, dat hem vervolgens aanmoedigde. Hij zag het als een uitgewezen kans om deze fietstocht te koppelen aan het creëren van bekendheid rond diabetes. ,,Ik ben vorig jaar april in mijn voortuin in Amsterdam gestart en in september in China geëindigd. Ik wil laten zien: ook met diabetes kun je prima nog uitdagingen aangaan.” Hij haalde met deze tocht 31.000 euro op, maar dat is niet eens wat hem het meest trots maakt. ,,Wat me nóg meer heeft geraakt, zijn de verhalen van mensen die door mij zijn geïnspireerd. Die óók een fiets hebben gekocht. Die óók een avontuur zijn aangegaan.”

Bang voor complicaties is hij eigenlijk niet. ,,Ik heb een sensor in mijn huid die mij via mijn telefoon precies laat weten hoe mijn suiker ervoor staat. Bovendien is mijn vriendin arts, dus er slaapt een extra alarm naast me onder de dekens”, grapt hij. Van het dead-in-bed-syndroom heeft hij nooit van zijn behandelaars gehoord, hij kent het vooral via internet.

Internist en diabetesspecialist Bastiaan de Galan (56) heeft wel een idee hoe dit komt. ,,Het is een heel heftig, maar tegelijkertijd heel zeldzaam fenomeen. Zo zeldzaam dat niet eens elke arts hiermee bekend is. Omdat het zo weinig voorkomt willen behandelaars hun patiënten en diens gezinsleden niet nodeloos bang maken. Het blijft altijd een afweging om te bepalen wanneer je welke informatie deelt.”

Onduidelijk wie risico loopt

De Galan legt uit dat het fenomeen in de jaren 90 in Engeland werd ontdekt toen enkele mensen dood in bed werden aangetroffen. Meestal waren dat jonge mannen. ,,Wat opviel, was dat al deze mensen leden aan diabetes type 1. Later kwam er steeds meer bewijs dat zij waarschijnlijk een nachtelijke hypo, een te lage bloedsuiker, hadden gehad. Normaal herstel je heel makkelijk van hypo’s en het is tot op heden niet duidelijk wie precies de risicogroep voor dit dead-in-bed-syndroom zijn. Wellicht speelt een erfelijke aanleg voor hartritmestoornissen mee.”

De Galan heeft zelf een bijzondere ervaring met dit fenomeen. ,,Ik las ooit in het NRC een necrologie van een jongen die na een avond stappen in bed was overleden. Ik herkende er meteen het dead-in-bed-syndroom in. Ik heb de krant een brief gestuurd om de ouders te kunnen benaderen. De vader is later bij mij in de praktijk geweest, en door de glucosemeter uit te lezen zag ik dat zijn zoon inderdaad veel hypo’s had gehad. Het heeft voor die ouders heel veel betekend met terugwerkende kracht de doodsoorzaak te kunnen vaststellen. Dit soort situaties en sterke lobby’s van de patiëntenvereniging en het Diabetesfonds hebben ervoor gezorgd dat verzekeraars nu voor iedereen een sensor vergoeden.”

,,Werken met mensen met diabetes heeft me vanaf mijn eerste onderzoek geboeid. Diabetes heb je niet alleen. Het is echt teamwerk tussen mij, de patiënt, diens gezinsleden, de diabetesverpleegkundige, de diëtist, de psycholoog en ook steeds meer de technische geneeskunde. Ik heb in het begin veel meer geleerd van mijn patiënten dan zij van mij. In elke levensfase heeft een patiënt een andere relatie met diabetes. Het is een eer dat ik al die informatie weer met nieuwe patiënten mag delen.”

