Deze vrouwen zijn trots op hun rondingen: ‘Niet erg als je een vetrolletje ziet’

‘Dit is mijn lichaam en ik rock het’

Cindy Naarden (42, foto boven) is moeder van drie kinderen (13, 9 en 5), heeft een vriend, werkt in de ggz, is model en coacht volle vrouwen. Maat 44-46.

‘Je bent wel een beetje klein voor deze kleding, zeiden ze tegen me tijdens deze fotoshoot. Het was de eerste keer dat ik dat hoorde. Meestal zit kleding net te strak. Ik was lang onzeker. Over mezelf, over mijn lichaam. Timide. In Suriname, waar ik tot mijn studie Sociaal Pedagogische Hulpverlening woonde, noemden mensen me dik. Als volle vrouw word je snel als zwak gezien. De meeste meisjes waren slanker. Pas toen ik ging kickboksen, viel ik af.