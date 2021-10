Deze mensen maakten in coronatijd de overstap van het vliegtuig, de dierenarts en de it... naar de zorg

De zorg mag dan – zeker in Midden-Nederland – nog steeds een schreeuwend tekort aan menskracht hebben, de coronacrisis bracht de sector nieuwe collega’s uit vaak verrassende hoeken: horeca, ict, kantoor, overal vandaan meldden mensen zich voor een terugkeer of carrièremove. Net als deze nieuwbakken zorgmedewerkers.

Pascal Boonstra (21) uit Nijkerk werkte als kok en in de ict, maar koos vorig jaar voor de ouderenzorg: ,,Sinds ik klein ben, zei ik al vaak dat ik de zorg in zou gaan, mijn moeder achterna. Ze werkte in een verpleeghuis en daar kwam ik ook wel eens. Dan ging ik met haar mee en dan mocht ik helpen om de bewoners naar beneden, naar de eetzaal te brengen. Of ik hielp bij activiteiten. Ik denk dat ik een jaar of 5 was, dat ik daar al rondliep. Later ging ik zelf op mijn fiets, na schooltijd. Dat hielp ik bij het sinterklaasfeest en was ik Zwarte Piet, of ik hielp met koffie inschenken. Mensen een glimlach bezorgen, het gevoel dat je echt iets kunt betekenen, was fijn.”

Maar het liep anders. ,,Ik ging werken in het restaurant van mijn oom. Eerst als afwasser, om bij te verdienen. Maar al heel snel mocht ik dingetjes in de keuken doen, ik deed een koksopleiding, vond mijn eigen weg in de horeca en uiteindelijk heb ik zes jaar als kok gewerkt.”

Quote Ik miste het sociale contact, mensen in de buurt. Helemaal toen we moesten gaan thuiswer­ken Pascal Boonstra

Een onprettige werksfeer ontnam Pascal het werkplezier. ,,Toen dacht ik dat ik van mijn hobby, werken met computers, misschien mijn werk kon maken. Ik kwam terecht op de helpdesk van het bedrijf dat de it doet voor alle McDonald’s-filialen in Nederland. Als er ergens een probleem was, werden wij gebeld. Maar ik merkte al heel snel: dat kantoorwerk is niets voor mij. Ik miste het sociale contact, mensen in de buurt. Helemaal toen we moesten gaan thuiswerken. Toen wist ik helemaal zeker: hier word ik echt niet gelukkig van.”

Glimlach bezorgen

In januari begon Pascal aan de interne opleiding voor verpleegkundige, bij Warande in Zeist. ,,Een dag per week ga ik naar school, de andere tijd ben ik er voor dementerende ouderen en ouderen met lichamelijke problemen. Ik werd meteen in het diepe gegooid, heel fijn. Eigenlijk hoefde ik niet te wennen. Mensen moeten wassen, die professionele afstand die je daarvoor nodig heb, dat kostte me geen enkele moeite.”

,,Alle bewoners zijn tussen de 80 en 100 jaar. Hun een glimlach bezorgen, gesprekjes hebben over vroeger. Dat geeft echt voldoening. En ze vragen mij ook van alles: hoe het gaat op school en of ik nog heb gewonnen met korfbal.” Lachend: ,,Ja, eigenlijk heb ik er een heleboel opa’s en oma’s bij.”

,,Maar ook voor dementerenden, die soms angstig zijn of helemaal niet reageren, kun je veel betekenen. Bij hen gaat het veel meer om een aanraking, een arm om een schouder of gewoon even samen zijn. Iemand het gevoel geven dat hij of zij niet alleen is. ”

Volledig scherm Katinka Becker (rechts) werkt als coördinator op de afdeling, die alle instrumenten steriliseert in het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein. Doorgaans werkt ze vanachter een bureau in een niet-steriele ruimte. © Angeliek de Jonge

Katinka Becker (50) uit Amersfoort: ,,Drieëntwintig jaar heb ik gevlogen voor de KLM. Eerst als stewardess, later als purser, leidinggevende. En toen kwam vorig jaar Covid. Er werd bijna niet gevlogen en ik kwam thuis te zitten. Er was geen werk en ik maakte me zorgen. Om Covid, maar ook om hoe het met de KLM zou gaan. Zou ik ooit nog vliegen? Toen zag ik de advertentie van het St. Antonius Ziekenhuis; ze zochten buddies, mensen die het ic-personeel op de juiste manier aan- en uit konden kleden. Geen moeilijk werk, maar wel heel belangrijk werk. En er werden vooral mensen voor gevraagd uit de horeca, de evenementenbranche, sectoren die stillagen. Ik zat thuis en dacht: hoe geweldig zou het zijn om eens totaal ander werk te kunnen doen?”

,,Het was heerlijk dat ik me weer nuttig kon maken. En het maakte indruk, die ic. Zulke zieke mensen had ik nog nooit gezien. Opeens bevond ik me in het heetst van de strijd. En hoewel het geen medische klusjes waren die we deden – personeel helpen verkleden, bloed naar het lab brengen, een rolstoel naar de echo brengen – het deed er wel toe. Die eerste kennismaking met de zorg heeft me echt gegrepen. Het gevoel dat ik had verwarmde me.”

Quote Ik heb altijd gedacht dat ik mijn hele leven zou vliegen. Maar werken in de zorg, dat vóel je gewoon meer Katina Becker

,,Ondertussen werd er wel weer wat gevlogen. Maar met de KLM ging het niet goed. Om gedwongen ontslagen te voorkomen, werd gevraagd of er mensen waren die zelf weg wilden gaan met een regeling. Ik ben per april 2021 uit dienst gegaan. Ik had mijn hart verloren aan de zorg.”

De groep buddy’s werd steeds groter. Toen ben ik coördinator geworden. Maar dat was ik nog steeds toen ik de KLM had verlaten. ‘Er komt wel wat op je pad’, werd me gezegd. Ik kwam erachter dat je niet per se medisch geschoold hoeft te zijn om van betekenis te zijn in de zorg. Toen werd ik gewezen op een vacature voor teamhoofd van de centrale sterilisatie­afdeling in Nieuwegein. Ik kreeg een rondleiding en was verkocht. Op 1 september ben ik begonnen.”

Geen seconde spijt

,,In dit werk heb ik nauwelijks patiëntcontact. Maar ik vind het erg leuk om deze afdeling op de kaart te zetten. Het is heel belangrijk werk dat hier wordt gedaan. Zonder kunnen chirurgen hun operaties niet doen, patiënten kunnen heel ziek worden als instrumenten niet steriel zijn. Dat het belangrijk werk is, daar ben ik me erg van bewust. Misschien wel omdat ik me er vroeger juist niet van bewust was. Ik kwam nooit in een ziekenhuis.”

,,Natuurlijk heb ik er heel goed over nagedacht, er ook zeker een traan om gelaten toen ik wegging bij KLM. Het KLM-blauw zit in mijn bloed, ik heb altijd met veel plezier mijn werk gedaan. Maar ik heb nog geen seconde spijt gehad van mijn keuze. Ik vind het geweldig om in de zorg te werken, weer veel nieuwe dingen te leren en mijn lichaam reageert ook beter op deze regelmaat. Maar als je me een jaar geleden had verteld dat ik bij KLM zou stoppen, dan had ik je vierkant uitgelachen. Ik heb altijd gedacht dat ik mijn hele leven zou vliegen. Maar werken in de zorg, dat vóél je gewoon meer.”

Volledig scherm Lisa Joy Bayard verliet de dierenkliniek voor werken in de ouderenzorg. © Angeliek de Jonge



Lisa Joy Bayard (56) uit Amersfoort verving de zorg voor dieren voor die van ouderen: ,,Toen ik hier in 1996 met mijn Nederlandse man en mijn kinderen vanuit Amerika naartoe kwam, was het eerste wat ik deed een taalcursus. Daarna zat ik eerst nog een tijdje thuis met de kinderen, maar toen die naar school gingen, kon ik maatschappelijk ook iets gaan betekenen, meedoen. Zorg, dat moest het echt zijn. Dat is mijn ding. Zorg, in alle aspecten, voor mensen, voor dieren, ik wil altijd mijn steentje bijdragen. Als er oudere mensen in de buurt jarig waren, maar ze wisten niet hoe ze dat moesten vieren, was ik als 12-jarige degene die in de keuken klom om een taart te bakken.”

,,Maar toen ik eenmaal ging werken, dacht ik te oud te zijn voor de zorg. Ik was 31 en fulltime naar school gaan, zag ik niet zitten. Ik wilde ook moeder zijn. Maar de opleiding tot dierenarts-assistente was wel te combineren. Er was een praktijk in de buurt waar ik stage mocht lopen, het bleek prachtig werk. 22 jaar ben ik er blijven plakken.”

,,Maar vlak voor corona werd ik kort achter elkaar in het ziekenhuis opgenomen, voor twee grote operaties. Daar maakte ik mensen mee die zo aardig waren, zo lief. Mensen die zo goed voor me zorgden en alles met een glimlach doen . Die hand op je arm van: ‘het komt goed’. Het raakte me. Er begon weer wat te kriebelen. Die liefde voor de zorg kwam weer tevoorschijn.”

Quote Jij bent er voor ze. En kom je met een goed hart, dan is er bij iedereen een prikkel die voor een glimlachje kan zorgen Lisa Joy Bayard

,,Terug op het werk had ik contact met een coach. Die zei tegen me: ‘Ik zie de glinstering in je ogen als je over de zorg praat’. Ik kreeg de tip om eens langs te gaan bij de Zorgwinkel in Zeist. Ik dacht: ‘als ik daar kom, lachen ze me uit. Weten ze wel hoe oud ik ben?’

Vol zenuwen ging ik ernaartoe. En twee weken later werd ik gebeld: of ik nog interesse had en of ik een dagje mee wilde lopen. Zeker wilde ik dat! En toen ik daar was wist ik het: oooooh, dit is het gewoon helemaal voor mij!”

Emotioneel

,,Die dag mocht ik meteen helpen om een oudere dame met haar bed naar de doucheruimte te rijden, haar uit te kleden en te douchen. Ik word er nog emotioneel van als ik eraan denk. Daar lag ze, naakt en zo afhankelijk van ons. Ik wilde mijn best doen om zo goed mogelijk voor haar te zorgen.”

Midden in coronatijd begon Lisa Joy met de opleiding tot verpleegkundige, bij Warande in Zeist. ,,Op mijn werk nam de stress toe. Ik vroeg me steeds meer af of dit nu zaligmakend was, of ik zo verder wilde.”

Precies een jaar geleden hakte ze de knoop door. ,,Vanaf dag één ga ik fluitend naar mijn werk. Ik kan zoveel betekenen voor die oudere mensen. Familie komt er niet zo heel veel. Jij bent er voor ze. En kom je met een goed hart, dan is er bij iedereen een prikkel die voor een glimlachje kan zorgen. Laatst gaf ik een oude dame een knuffeltje. Nu loopt ze de hele dag rond met haar poesje. Ze praat ermee en is zo blij. Dat geeft energie. En ik heb energie voor tien om te geven.”

