Dekt een goedkope basisverzekering wel alle zorg?

Het verschil tussen de goedkoopste en duurste basisverzekering bedraagt voor komend jaar 44,65 euro per maand (535,80 euro op jaarbasis). De goedkoopste is ZieZo Selectief van Zilveren Kruis met €108,25 per maand, a.s.r. is met 152,90 euro de duurste.

Twee op de vijf Nederlanders denken dat de goedkope basisverzekering bepaalde behandelingen niet vergoedt, die de dure verzekering wel vergoedt. Dat blijkt uit onderzoek van vergelijker Independer en Q&A Research.

Quote De dekking verschilt niet per verzeke­raar en een goedkope basisverze­ke­ring biedt dezelfde zorg als een dure Bas Knopperts

,,Ondanks dat zo’n 40 procent van de Nederlanders denkt dat er dekkingsverschillen zitten in het aanbod van basisverzekeringen is dit pertinent onjuist”, zegt Bas Knopperts, zorgspecialist bij Independer. ,,De dekking verschilt niet per verzekeraar en een goedkope basisverzekering biedt dezelfde zorg als een dure.”

Overheid bepaalt inhoud basisverzekering

Niet de zorgverzekeraars, maar de overheid bepaalt welke zorg er vanuit de basisverzekering wordt vergoed. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) wordt daarover geadviseerd door het Zorginstituut Nederland. ,,De zorgverzekeraar mag alleen de premiehoogte van de basisverzekering bepalen. Dat betekent dat de goedkoopste basisverzekering precies evenveel dekking biedt als de duurste.”

Hoewel de inhoud van de basisverzekering wettelijk is vastgesteld, zijn er soms verschillen. Zo vergoedt Pro Life vanwege de christelijke grondslag geen abortussen, terwijl de overheid heeft bepaald dat deze zorg onder de basisverzekering valt.

Gecontracteerde zorg

Daarnaast kan het type polis invloed hebben op de hoogte van de vergoeding. Restitutiepolissen vergoeden zorg volledig. Naturapolissen en combinatiepolissen (deels natura-, deels restitutiepolis) alleen als de zorgverzekeraar een contract heeft met de zorgverlener. Is er geen contract, dan kan het zijn dat een verzekerde moet bijbetalen.

Contracten spelen nooit bij spoedeisende zorg, stelt Wim Groot, hoogleraar Gezondheidseconomie aan de Universiteit Maastricht gerust. ,,De keuze is minder voor zorgsoorten zoals GGZ, wijkverpleging en fysiotherapie”, zegt Groot. Het voordeel is volgens de hoogleraar dat een natura- of combinatiepolis goedkoper is. ,,En je hebt nog steeds veel keuze.”

Quote Wie zijn zorgpremie niet maande­lijks, maar in één keer betaalt, kan tot drie procent besparen Bas Knopperts

Verzekerden met een budgetpolis moeten extra opletten, weet Knopperts. Hoewel de term officieel niet bestaat, wordt de naam budgetpolis gebruikt voor zogenoemde uitgeklede naturapolissen. ,,De zorgverzekeraar contracteert minder zorgverleners dan voor de gewone naturapolis, ook is de vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg lager.”

Serviceverlening

De premieverschillen worden volgens Knopperts ook bepaald door de service die een zorgverzekeraar verleent. ,,Verzekeraars brengen zorgverzekeringen onder verschillende merknamen of labels op de markt. Zo bieden sommige goedkopere labels minder ruimte om met je verzekeraar te bellen en verloopt de communicatie via de mail. Voor herhaalrecepten kun je bij deze labels vaak bij een internetapotheek terecht.”

Tot slot hebben jaarbetaling, het vrijwillig verhoogd eigen risico en collectiviteitskorting invloed op de hoogte van de premie. ,,Wie zijn zorgpremie niet maandelijks maar in één keer betaalt, kan tot drie procent besparen.” Het verplicht eigen risico van 385 euro vrijwillig verhogen tot 885 euro, kan tot 336 euro per jaar besparen.

Sigaar uit eigen doos

Wie bijvoorbeeld via zijn werkgever is verzekerd, kan tot 5 procent collectiviteitskorting krijgen. Maar pas op, zegt Knopperts. ,,De minder bekende merken met dezelfde dekking zijn onder de streep vaak goedkoper dan de dure met collectiviteitskorting. Dus een collectiviteitskorting kan een sigaar uit eigen doos zijn.”

