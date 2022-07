De verschillen tussen bloedgroepen zit in de uitsteeksels van de bloedcellen

Zo blijven oude rockers fit: yoga, dieet én onderstebo­ven hangen

Vanavond staan de Rolling Stones alsnog in de Johan Cruijff Arena. Mick Jagger (78) is volledig hersteld van corona. Gisteren stond de 82-jarige Tom Jones in de Ziggo Dome. En er staan meer zeventigers en tachtigers op het podium. Hoe houden ze dat vol?

7 juli