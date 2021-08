De schoonmoeder van Desiree (51) sloeg ineens wartaal uit. Door direct in te grijpen, redde zij haar leven

Lisanne (21) kreeg een rekening van 921 euro van de tandarts: hoe kon het zó hoog oplopen?

24 juli Het begon met tandpijn en eindigde met stevige kopzorgen over een rekening van 921 euro. Lisanne Bont heeft het helemaal gehad met de tandarts. De Enschedese is banger voor de nota’s dan voor het consult zelf. En ze is niet de enige. Waar gaat het mis in de mondzorg? En wat kan de patiënt er zelf aan doen?